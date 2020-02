Chrysler 300 riceve alcuni aggiornamenti per il model year 2020

Ormai le ultime notizie si sono concentrate tutte sulla Pacifica 2021 che arriverà sul mercato entro la fine di quest’anno. Molti si sono dimenticati della Chrysler 300. Per fortuna, i fan della grossa berlina del marchio automobilistico statunitense saranno felici di sapere che riceverà alcuni aggiornamenti interessanti a partire da questo mese.

Da oggi sono disponibili un nuovo colore della carrozzeria e due nuovi appearance package. Dopo il debutto sulle Charger e Challenger 2020, FCA ha deciso di introdurre la nuova colorazione Frostbite anche per la Chrysler 300 Series 2020 che può essere selezionata su tutti gli allestimenti disponibili senza costi aggiuntivi.

Chrysler 300: il marchio americano aggiorna la gamma della grande berlina per il 2020

Dopo l’annuncio avvenuto a settembre dello scorso anno, ora è possibile acquistare il pacchetto Res S che porta con sé badge esterno in Black Noise, inserti rossi sul badge Chrysler Wing, badge Res S e nuovi cerchi Black Noise da 20″ sui modelli a trazione posteriore e da 19″ su quelli a trazione integrale.

Disponibile anche il nuovo colore Radar Red per gli interni sempre con il pacchetto Res S. L’appearance package può essere scelto in sei colori esterni diversi: Canyon Sunset, Velvet Red, Granite Crystal, Silver Mist, Gloss Black e Bright White.

Per quanto riguarda il prezzo, il marchio di FCA propone il nuovo package a un prezzo suggerito dal produttore statunitense (U.S. Manufacturer Suggested Retail Price – MSRP) di 295 dollari (circa 271 euro).

Chrysler ha anche aggiornato il pacchetto Touring Sport per il model year 2020 della Chrysler 300. Questo include badge Black Noise Wing con inserto Black Chrysler, parte inferiore in nero lucido, calotte degli specchietti retrovisori esterni sempre in nero lucido e nuovi cerchi Black Noise da 20″ sui modelli con trazione posteriore e da 19″ su quelli a trazione integrale. Il prezzo consigliato per il pacchetto Touring Sport è di 1495 dollari (circa 1.375 euro).