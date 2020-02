Dodge Durango 2021: ecco un assaggio della versione con motore Hellcat

La Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer di Fast & Furious 9. Essendo lo sponsor principale del film, Dodge ha lanciato un nuovo spot chiamato The House of Power durante il fine settimana in cui è possibile vedere alcuni spezzoni della nuova pellicola.

Sappiamo che la casa automobilistica americana ama nascondere degli easter eggs in vari spot e immagini pubblicitari ma quello visibile ad un certo punto della breve clip potrebbe essere la più grande novità.

Dodge Durango 2021: la versione con motore Hellcat potrebbe aver fatto la sua prima apparizione ufficiale

Negli ultimi giorni sono stati condivisi online alcuni dettagli sul Dodge Durango 2021, fra cui il possibile arrivo di una variante con motore Hellcat. Nell’ultimo spot è possibile vedere un esemplare rivestito nella colorazione Indigo Blue e dotato del logo Hellcat in primo piano.

Prima di tutto il video presenta una colorazione non ancora disponibile nella gamma del veicolo. Per secondo è possibile vedere la luce proveniente dai fari anteriori. Il prototipo catturato recentemente in foto spia ha confermato l’implementazione di nuovi proiettori a LED con luce bianca che sembrano essere state confermate nel filmato.

Stando alle ultime indiscrezioni condivise in rete, Dodge dovrebbe annunciare ufficialmente il Durango 2021 entro la fine di quest’estate e quasi sicuramente la gamma includerà una versione SRT con motore Hellcat.

Sappiamo che i brand di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) mostreranno alcune novità in occasione del North American International Auto Show di Detroit e Dodge potrebbe essere uno di questi.