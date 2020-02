Nuovo Ram Dakota e Rebel TRX avvistati in foto spia

Grazie alle recenti foto spia e notizie emerse in rete, sappiamo che Ram porterà presto sul mercato il Ram Rebel TRX con motore Hellcat e la nuova generazione del Ram Dakota per competere con il Ford Ranger. Detto ciò, un paio di prototipi sono stati catturati in alcune foto spia mentre effettuavano dei test vicino Chicago.

Un membro del gruppo Facebook Chicagoland Petrolheads and Car Spotter ha condiviso con gli altri un set di immagini, mostrando i muletti dei due presunti pick-up. Dagli scatti possiamo vedere la presenza di grossi pneumatici abbinati a dei cerchi di piccole dimensioni e delle sospensioni sollevate. Queste caratteristiche suggeriscono che abbiamo di fronte un veicolo focalizzato sull’off-road.

Ram: i nuovi Dakota e Rebel TRX avvistati in foto spia a Chicago

Fino ad ora sono emersi pochi dettagli sul Ram Rebel TRX ma molto probabilmente verrà implementato il potente motore Hemi V8 da 717 CV. Per competere direttamente con il Ford Raptor, però, il pick-up avrà bisogno di molto più della semplice potenza.

Il sistema di sospensioni è forse il componente più importante quando si tratta di proporre sul mercato un veicolo per affrontare il deserto. Gli ammortizzatori interni Fox utilizzati da Ford sono tra i migliori in circolazione. È possibile che il Rebel TRX possa usare le stesse unità.

Per quanto riguarda il presunto nuovo Ram Dakota, è probabile che la casa automobilistica di FCA stia cercando di entrare nel segmento dei pick-up di medie dimensioni dove Ford e Chevrolet propongono già qualcosa. Anche per questo modello i dettagli sono pochissimi visto che il marchio di Fiat Chrysler Automobiles non ha nella sua gamma dei motori di bassa cilindrata.

Tuttavia, potrebbe prendere in prestito il quattro cilindri turbo di Jeep oppure il V6 da 3.6 litri abbinato al sistema mild-hybrid eTorque. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire tutte le informazioni sulle due novità tanto attese di Ram.