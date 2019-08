Ram Dakota: ecco come potrebbe essere la nuova generazione | Render

Ram potrebbe portare sul mercato la nuova generazione del Ram Dakota che potrebbe assomigliare al progetto che vi proponiamo in questo articolo. Previsto per l’arrivo nel 2020, come model year 2021, il nuovo pick-up di medie dimensioni potrebbe essere esattamente come ce lo aspettiamo oppure portare con sé delle interessanti sorprese.

Dunque, la casa automobilistica americana di FCA sta preparando il diretto rivale di Chevy Colorado, GMC Canyon, Ford Ranger e Toyota Tacoma. Anche se i dettagli sono ancora piuttosto scarsi, possiamo aspettarci una struttura body-on-frame, una gamma di motori diesel V6 o diesel a 4 cilindri turbo e un arrivo sul mercato accanto al Jeep Gladiator senza però rubargli vendite.

Nuovo Ram Dakota: la nuova generazione è attesa al debutto entro la fine del 2020

Quest’ultimo elemento, infatti, potrebbe essere la parte più complicata dello sviluppo del Ram Dakota dato che Fiat Chrysler Automobiles non vorrebbe assolutamente creare competizione fra i due suoi marchi.

Visto che Jeep si dedica principalmente all’off-road, Ram dovrebbe spingere il Dakota verso il segmento in cui troviamo i pick-up di medie dimensioni più per un uso quotidiano. Mike Manley, CEO di FCA, ha già dichiarato che il Gladiator e il Dakota avranno obiettivi molto diversi sul mercato.

È probabile che il marchio americano proporrà il suo nuovo veicolo di medie dimensioni in diverse versioni, sia con cabina singola che quadrupla e con cassone sia corto che lungo. Ad esempio, il Jeep Gladiator è disponibile solo in versione a 4 porte e con cassone corto.

Mettendo da parte il pick-up di Jeep, abbiamo il Ram 1500 Classic. Quest’ultimo, infatti, viene ancora proposto dalla casa automobilistica americana assieme all’ultima generazione. La versione classica del 1500 quasi sicuramente continuerà ad essere aggiornata anche dopo il debutto del Ram Dakota.

Qualunque sia la forma finale del Dakota, il veicolo incontrerà per strada un mercato parecchio saturo. Fiat Chrysler Automobiles dovrà puntare molto sullo stile distintivo dei pick-up di Ram, sui propulsori e i tanti fan.