Chrysler Pacifica 2021 debutterà al Salone di Chicago

Nelle ultime settimane sono emerse in rete delle novità interessanti che riguardano la Chrysler Pacifica 2021. Sembra che la casa automobilistica statunitense stia lavorando per rinnovare la gamma del suo popolare minivan e, secondo quanto dichiarato da Mopar Insiders, la presentazione avverrà in occasione del Salone di Chicago che si terrà dall’8 al 17 febbraio.

Chrysler ha lanciato un mini sito dedicato alla Pacifica 2021 con un conto alla rovescia per la conferenza stampa che si terrà domani. A differenza della pagina lanciata per la precedente generazione, questa volta il sito non mostra alcuna foto del nuovo veicolo.

Chrysler Pacifica 2021: il brand lancia un mini sito dedicato al nuovo modello

Sappiamo che questo sarà il primo debutto ufficiale del nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 che Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha svelato la settimana scorsa. Il nuovo sistema porta con sé un nuovo look e varie caratteristiche interessanti che troveranno posto anche sul model year 2021 del minivan.

Tuttavia, questa non sarà l’unica novità presente a bordo della nuova Chrysler Pacifica. Nelle ultime settimane, è stato riportato che il veicolo potrebbe essere proposto in una versione con trazione integrale con un motore elettrico montato sul retro per muovere le ruote posteriori.

Ciò consentirebbe al minivan di continuare a utilizzare la sua popolare opzione Stow & Go senza la necessità di un albero di trasmissione posizionato in mezzo al veicolo, quindi lascerebbe spazio anche per i pacchi batteria nella versione ibrida. In ogni caso, al momento non sappiamo quale modello verrà mostrato al Salone di Chicago.

La Chrysler Pacifica 2021 dimostra che il gruppo automobilistico italo-americano vuole continuare a far crescere il marchio. Un esempio è anche il concept Airflow Vision che ci ha dato un assaggio delle idee future del brand per quanto riguarda la connettività all’interno dei veicoli.