Chrysler Pacifica 2021: avvistato in foto spia il primo prototipo

Chrysler Pacifica è uno dei minivan più popolari presenti in questo segmento. Nonostante già il grande successo conquistato negli ultimi anni, sembra che Fiat Chrysler Automobiles (FCA) voglia renderlo migliore con un aggiornamento 2021 che dovrebbe debuttare entro la fine di quest’anno.

Ciò viene dimostrato dalla serie di foto spia condivisa su Internet che ci rivela alcune modifiche. In particolare, il prototipo catturato in queste immagini presenta alcuni aggiornamenti alla parte frontale e a quella posteriore.

Chrysler Pacifica 2021: la casa statunitense avvia i test sul model year 2021

Il fotografo che ha catturato queste foto spia ha dichiarato che gli ingegneri alla guida del prototipo hanno rapidamente nascosto gli interni una volta che si sono accorti della sua presenza. Questo significa che potrebbero esserci diverse novità nell’abitacolo.

Secondo le ultime indiscrezioni condivise su Internet, Chrysler avrebbe in programma di aggiungere la trazione integrale alla gamma della sua Chrysler Pacifica per renderla più accattivante.

Non sarebbe la prima volta che il gruppo automobilistico italo-americano offre la trazione integrale su un minivan. L’introduzione di questa funzionalità, però, non ha permesso in passato di implementare il sistema Stow ‘n Go.

Visto lo spazio occupato già da questa feature, gli ingegneri di Chrysler potrebbero non averne di altro a disposizione per installare un albero di trasmissione per trasportare potenza sull’asse posteriore.

Forse la casa automobilistica statunitense ha capito come combinare le due caratteristiche o semplicemente proporrà entrambe come opzioni che non possono essere combinate come in passato. Ritornando al prototipo catturato in foto, sembrerebbe essere nella forma di produzione, quindi la presentazione ufficiale potrebbe essere molto vicina.