Con l’Airflow Vision Concept, FCA anticipa il futuro

Come anticipato già qui, FCA presenterà al CES 2020 di Las Vegas diverse novità tra le quali anche il concept Airflow Vision. Il concept riprende la denominazione Airflow, la stessa di un modello Chrysler degli Anni ’30 che già a suo tempo rappresentava una vettura decisamente futuristica per l’epoca (costruzione unibody in acciaio e aerodinamica avanzata). Il concept che sarà presentato al CES certifica l’impegno di FCA nella ricerca di una UX utile ai prodotti della prossima generazione, sia dal punto di vista delle interfacce fisiche che digitali.

Al momento però non si sa se l’Airflow Vision diventerà mai un veicolo vero e proprio, in grado quindi di conoscere la via della produzione. Ma bisogna pur dire che un accenno di realtà si riscontra nella piattaforma visto che il concept adopera elementi costruttivi vicini a quelli della Chrysler Pacifica PHEV, da quello che si sa almeno fino a questo momento. Difatti non è chiaro quale sarà la propulsione utilizzata su questo concept.

Interni futuristici

Ciò che colpisce subito è chiaramente l’interno del concept dove tutto può essere ampiamente personalizzato oltre che condiviso tra gli occupanti della vettura. L’esperienza utente viene garantita da appositi menu con schermate specifiche che possono essere adoperate sulla base di specifiche esigenze e interessi individuali. Le immagini diffuse mostrano difatti interni dominati da schermi touch e pulsanti ridotti ai minimi termini. Gli unici presenti sono quelli di avvio e quelli per la navigazione disposti su un rotore.

Sebbene gli schermi possono scoraggiare chi è abituato al contatto fisico con elementi tattili e pulsanti, l’interfaccia dell’Airflow Vision dovrebbe garantire una proverbiale facilità di utilizzo legata ad una sicurezza ad alti livelli. Le distrazioni infatti sono ridotte al minimo, grazie ad un sistema pulito e semplice da interpretare.

Il layout degli interni è poi affidato a quattro sedili avvolgenti con schienale di ridotto spessore, montati in posizione rialzata. L’eleganza degli interni va ricercata nella semplicità degli elementi costruttivi, c’è inoltre uno specifico sistema di illuminazione ambientale completamente personalizzabile. Inoltre Chrysler prevede l’utilizzo per i rivestimenti di pelle (non è chiaro se naturale o eco) per aumentare l’esclusività dell’Airflow Vision.

Simile ad un SUV

Le forme esterne dell’Airflow Vision sono simili a quelle di un SUV dotato di grandi ruote e passaruota che sfiorano la strada. Sembra poi che i fari anteriori godano di un prolungamento a tutta larghezza che li unisce da lato a lato in modo da individuare una nuova firma luminosa dotata di illuminazione chiaramente a LED. Il fatto che ci sia una grande apertura sul paraurti anteriore fa immaginare che sia utile ad un qualche tipo di raffreddamento, quindi i dubbi sulla propulsione aumentano. Tuttavia il concept dovrebbe godere di una propulsione elettrificata in qualche modo.

Di certo la concept Airflow Vision fornisce una chiave di lettura inedita sulla direzione futura di FCA, legata qui al brand Chrysler. Sia l’interno che l’esterno del concept non sono poi così lontani da una possibile volontà di avviarne la produzione. Il concept presenta quindi una colorazione Arctic White e un sottoscocca invece in Celestial Blue.

Non sappiamo quindi se il concept diverrà realtà, di certo se un giorno dovesse calcare le normali strade dovrebbe subire qualche modifica a cominciare dai passaruota che non durerebbero a lungo nella configurazione attuale. Di certo il nuovo concetto legato alle interfacce e agli schermi touch potrebbe essere facilmente importato sulle vetture del futuro di FCA, soprattutto su quelle elettrificate. Non ci resta che attendere il CES per saperne di più.