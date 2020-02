Fiat Panda è l’auto più venduta in Italia anche a gennaio 2020, seconda la Ypsilon

Come confermano i dati di vendita diffusi ieri, la Fiat Panda si conferma, ancora una volta, come l’auto più venduta in Italia chiudendo il mese di gennaio 2020 con ben 14.454 unità vendute ed un calo percentuale pari al -1.4% rispetto ai risultati registrati nel corso del gennaio dello scorso anno. Per la city car prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco si tratta di un risultato soddisfacente anche considerando il calo generale registrato dall’intero mercato auto (-5% a gennaio).

Da segnalare che per la segmento A italiana crescono le vendite della versione benzina (+7%) a gennaio mentre calano le consegne delle varianti GPL e metano. A gennaio, infatti, le vendite della Panda GPL si fermano a 1.864 unità, con un calo del 20% rispetto allo scorso anno, mentre la Panda a metano cala del 30% con un totale di 316 unità vendute.

Per il momento, la Panda Hybrid, la nuova versione mild hybrid in consegna a partire da questo mese di febbraio, non ha ancora avuto un impatto sulle vendite della Panda ma già dai prossimi mesi questa variante potrebbe contribuire ad un’ulteriore crescita per la city car italiana.

Lancia Ypsilon seconda, 500X quinta

Alle spalle della Fiat Panda, tra i modelli più venduti in Italia nel corso del mese di gennaio 2020, troviamo la Lancia Ypsilon. La vettura, che ricordiamo viene prodotta in Polonia, ha totalizzato 6.252 unità vendute registrando un calo percentuale del 5.4% rispetto al mese di gennaio dello scorso anno. Per la Ypsilon, in ogni caso, il margine di vantaggio rispetto alle altre concorrenti è enorme. Al terzo posto tra i modelli più venduti in Italia troviamo la Volkswagen Polo, ferma a 3.585, che precede la Renault Clio, quarta a 3.583 unità vendute.

Quinta posizione per la Fiat 500X che risulta anche il secondo modello più venduto considerando solo le vetture prodotte in Italia. Per il crossover della casa italiana, prodotto a Melfi, si segnala un totale di 3.580 unità vendute con una crescita del +5% e la leadership del suo segmento di mercato. Scorrendo la classifica delle più vendute in Italia a gennaio troviamo le due city car del gruppo PSA, ovvero la Corsa e la Citroen C3, che precedono la Jeep Renegade, terzo modello prodotto in Italia a figurare nella classifica con un totale di 3.273 unità vendute ed un miglioramento del +10%.

Completano la top 10 del mese di gennaio il Volkswagen T-Cross ed il Peugeot 3008. Da segnalare, inoltre, l’undicesima posizione della Fiat 500 che chiude il mese con un totale di 2.864 esemplari venduti con la nuova 500 Hybrid che sfiora quota 600 unità vendute nelle sue prime settimane di commercializzazione contribuendo alla crescita del +31% delle consegne della city car.