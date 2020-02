Jeep Wrangler Unlimited EcoDiesel 2020 arriva nelle concessionarie USA

Tutti i fan di Jeep saranno felici di sapere che la nuova Jeep Wrangler Unlimited EcoDiesel sta arrivando presso i concessionari del brand presenti in America. Si tratta di una settimana particolarmente importante per l’iconico fuoristrada in seguito al lancio anche delle versioni North Edition e Rubicon Recon.

Fortunatamente, l’attesa per la variante diesel tanto attesa è terminata. La versione a gasolio della Wrangler nasconde sotto il cofano il nuovo motore EcoDiesel V6 da 3 litri di terza generazione capace di sviluppare una potenza di 263 CV e 600 nm di coppia massima, abbinato alla tecnologia Engine Stop-Start (ESS).

Jeep Wrangler Unlimited EcoDiesel 2020: la versione con motore a gasolio sbarca negli showroom americani

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica americana, la Jeep Wrangler Unlimited EcoDiesel 2020 riesce a proporre consumi pari a 12,32 km/l in autostrada, 9,35 km/l in città e 10,62 km/l nel ciclo combinato.

Accanto al nuovo propulsore a gasolio troviamo il cambio automatico TorqueFlite 8HP75 a 8 velocità che consentono alla Jeep Wrangler di dare il meglio in qualunque condizione. Tutti i modelli EcoDiesel sono disponibili con una carrozzeria Unlimited a quattro porte mentre il motore EcoDiesel è disponibile sui modelli Sport, Sport S, Sahara e Rubicon.

La nuova generazione dell’iconico 4×4 vanta degli assali Dana 44 di terza generazione montati sia anteriormente che posteriormente. Inoltre, tutte le Wrangler Unlimited EcoDiesel 2020 presentano assali con rapporto di 3.73.

Il marchio di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) propone due tipi di transfer case: Rock-Trac con rapporto di trasmissione 4.0:1 sui modelli Rubicon e Command-Trac con rapporto 2.72:1 sui modelli Sport e Sahara.