Jeep Gladiator, Wrangler e Grand Cherokee: arriva il nuovo pacchetto North Edition

Visto l’arrivo del freddo pungente in Nord America, Jeep ha deciso di lanciare i nuovi modelli North Edition di Jeep Gladiator, Grand Cherokee e Wrangler 2020 che uniscono le leggendarie capacità 4×4 del marchio a una serie di contenuti standard per affrontare al meglio il ghiaccio.

Jim Morrison, Head of Jeep Brand, ha dichiarato: “Quando il clima invernale arriva, il tuo Jeep può essere il tuo migliore amico. Ogni Jeep 4×4 è progettata per affrontare facilmente l’inverno e le nostre nuove North Edition aggiungono funzionalità e tecnologia per rendere la guida invernale ancora più piacevole“.

Jeep: il nuovo pacchetto North Edition propone i giusti equipaggiamenti per affrontare il rigido inverno

Le Jeep Gladiator, Grand Cherokee e Wrangler, equipaggiate con il nuovo pacchetto North Edition, sono disponibili all’acquisto presso le concessionarie Jeep locali.

Fra le caratteristiche standard troviamo le funzionalità Jeep 4×4 per tutte le stagioni quali freni antibloccaggio, controllo della trazione, pneumatici all-season o da fuoristrada per condizioni estreme, sedili anteriori e volante riscaldati, sistema di avvio remoto, sistema di infotainment UConnect con display touch da 8.4 pollici, navigatore, SiriusXM Travel Link Weather, tappetini all-season per contenere fango e neve, specchietti retrovisori esterni con funzione di riscaldamento, ganci traino e kit Jeep Trail Rated.

Il prezzo di listino (Manufacturer’s Suggested Retail Price – MSRP) per il mercato canadese del pacchetto North Edition è di 2495 dollari canadesi (circa 1719 euro) per il Gladiator Overland, 2995 dollari canadesi (circa 2064 euro) per la Wrangler Sahara e 3495 dollari canadesi (circa 2408 euro) per la Grand Cherokee Laredo.

Il pacchetto sarà disponibile anche per il Jeep Renegade che arriverà negli showroom della casa automobilistica americana a marzo. Il marchio di FCA ha rivelato che tre veicoli della Jeep North Edition (Gladiator, Grand Cherokee e Wrangler) saranno in mostra al New England International Auto Show (16-20 gennaio) presso il Boston Convention & Exhibition Center.