Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020 arrivano in concessionaria con tre week end di Porte Aperte

Alfa Romeo annuncia in via ufficiale il lancio delle nuove Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio in versione Model Year 2020, il nuovo ed attesissimo aggiornamento che va ad integrare la dotazione dei due modelli di segmento D introducendo i sistemi ADAS di livello 2, il nuovo sistema di infotainment e l’Alfa Connect 8.8” Multitouch disponibile di serie per tutte le versioni di Giulia e Stelvio.

Il Model Year 2020 di Giulia e Stelvio rappresenta la principale novità dell’anno per Alfa Romeo che proverà ad incrementare le vendite dei due suoi modelli grazie a questo importante aggiornamento che va a ridurre il gap di Giulia e Stelvio con le dirette concorrenti per quanto riguarda la tecnologia e la sicurezza a bordo.

Tre Porte Aperte a gennaio per Giulia e Stelvio MY 2020

Per sostenere, al meglio, il lancio sul mercato italiano Alfa Romeo ha annunciato oggi ben tre week end di Porte Aperte che permetteranno a tutti i clienti interessati alle nuove Giulia e Stelvio MY 2020 di scoprire, da vicino, tutte le novità e le offerte riservate delle nuove evoluzioni dei due modelli di segmento D della casa italiana.

Il primo Porte Aperte dedicato a Giulia e Stelvio in versione MY 2020 è fissato per questo week end. Sabato 11 e domenica 12 gennaio, infatti, le concessionarie Alfa Romeo resteranno aperte per permettere a tutti i potenziali acquirenti di poter scoprire le novità che caratterizzano il nuovo Model Year dei due modelli di Alfa Romeo. Successivamente, sono in programma altri due week end di Porte Aperte con le concessionarie che saranno pronte ad accogliere la clientela il 18 e il 19 ed il 25 e 26 gennaio.

Ricordiamo che il Model Year 2020 di Giulia e Stelvio introduce una lunga serie di novità per la gamma dei due modelli della casa italiana che possono contare su di un infotainment rinnovato ed approfondito, sul nuovo display multi touch Alfa Connect 8.8 pollici, che consente di gestire in modo semplice e “smart” tutte le funzioni della vettura, e su di una ricca dotazione di sicurezza con gli ADAS di livello 2.

La gamma di Giulia e Stelvio registra, con il debutto del MY 2020, aggiornamenti importanti con diversi allestimenti “iconici” con le versioni Super, Sprint, Veloce e Ti che vanno ad arricchire le potenzialità dell’offerta dei due modelli proponendo ai potenziali acquirenti la possibilità di individuare la Giulia e lo Stelvio più adatti alle proprie esigenze.

Alfa Romeo Giulia: nuova entry level da 136 CV e prezzi da 40.000 Euro

La nuova Alfa Romeo Giulia MY 2020 debutta sul mercato italiano in 7 differenti allestimenti. I clienti potranno scegliere la versione base “Giulia” oppure le soluzioni più ricche e complete rappresentate dalle versioni Super, Business, Sprint, Executive, Ti oltre alla rinnovata versione Veloce che rappresenta, in attesa del debutto della versione Quadrifoglio MY 2020, la variante più sportiva della gamma.

Il listino prezzi della nuova Giulia MY 2020 parte da 40.000 Euro (per maggiori dettagli sul listino potete dare un’occhiata al nostro articolo). Il prezzo base si riferimento alla berlina in allestimento “Giulia” e con il nuovo entry level 2.2 turbo diesel da 136 CV, una motorizzazione già presente in diversi mercati europei. Per saperne di più sulla nuova Giulia MY 2020 da 136 CV potete leggere il nostro speciale d’approfondimento.

Di serie, la versione base della Giulia include il nuovo Alfa Connect 8.8” Multitouch, elemento centrale della plancia della berlina che viene proposto da tutti gli allestimenti. A completare la dotazione ci sono gli Alfa Connected Services, il sintonizzatore radio DAB, i sensori Pioggia e Crepuscolare, lo Start & Stop, l’ALFA DNA e il clima automatico bizona. Di serie, già dall’allestimento base, troviamo l’Autonomous Emergency Brake (AEB) con riconoscimento pedoni, il Lane Departure Warning (LDW), il Forward Collision Warning (FCW) e l’Integrated Brake System (IBS).

La versione top di gamma è la Giulia Veloce, nuova evoluzione dell’allestimento sportivo della segmento D disponibile da 57.700 Euro ed abbinabile ai motori 2.0 turbo benzina da 280 CV oppure al 2.2 turbo diesel da 210 CV. In entrambi i casi, la Giulia Veloce è dotata della trazione integrale Q4.

Alfa Romeo Stelvio MY 2020: si parte da 47.500 Euro

Rispetto alla Giulia, il listino prezzi dell’Alfa Romeo Stelvio parte da un livello decisamente più elevato. La gamma del nuovo SUV della casa italiana, infatti, parte da 47.500 Euro. Lo Stelvio MY 2020 è disponibile in 7 differenti allestimenti (Stelvio, Super, Business, Sprint, Executive, Veloce e Ti) rispecchiando la gamma della Giulia MY 2020.

A differenza della berlina, lo Stelvio MY 2020 non ha il 2.2 turbo diesel da 136 CV ma la versione base presenta il 2.2 turbo diesel da 160 CV (disponibile anche su Giulia) abbinato alla trazione posteriore. Per maggiori dettagli sul listino del Model Year 2020 del SUV potete dare un’occhiata al nostro articolo.: listino prezzi Alfa Romeo Stelvio MY 2020.

Le versioni top di gamma del nuovo Stelvio MY 2020 sono la più sportiva Veloce (disponibile da 64.200 Euro) e la più ricercata e rifinita variante Ti (da 65.200 Euro) che possono essere abbinate al 2.2 turbo diesel da 210 CV ed al 2.0 turbo benzina da 280 CV oltre che alla sola trazione integrale Q4.