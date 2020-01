Jeep Wrangler: il brand aggiunge l’edizione Recon alla gamma 2020

Dopo aver terminato il 2019 con la Freedom Edition, Jeep ha deciso di iniziare questo 2020 proponendo sul mercato statunitense una nuova versione della Jeep Wrangler chiamata Recon Edition.

Il pacchetto è disponibile al prezzo di 2755 dollari e viene fornito con il motore Hurricane da 2 litri abbinato al sistema mild-hybrid eTorque e a una trasmissione automatica a 8 velocità. Il sistema aggiunge maggior potenza quando si accelera da fermo, oltre alla funzionalità start/stop.

Jeep Wrangler 2020: un’immagine anticipa il debutto della versione Recon Edition

Tale powertrain è in grado di sviluppare una potenza di 273 CV e 400 nm di coppia massima e riesce a tener testa al V6 standard da 3.6 litri che produce 289 CV e 352 nm, anche se quest’ultimo può essere abbinato anche a un cambio manuale a 6 velocità.

Il prezzo finale del fuoristrada in questa versione ora parte da 42.545 dollari per la due porte o 46.045 dollari per la quattro porte. Considerando il prezzo delle altre varianti, la Recon Edition offre apparentemente un buon rapporto qualità/prezzo.

A questo punto, molti potrebbero chiedersi cosa aggiunge il pacchetto per quel prezzo. Come riportato nel JL Wrangler Forums, la Jeep Wrangler viene fornita con cinture di sicurezza rosse, illuminazione a LED per fari anteriori e posteriori, fendinebbia e luci di marcia diurna, telaio paraurti Mopar, paraurti anteriore e posteriore in acciaio e cerchi neri da 17″ con pneumatici da fango da 33″.

Presenti anche un cofano motore in nero opaco e delle decalcomanie laterali evidenziate in rosso. Lo stesso forum ha condiviso anche una presunta guida agli ordini che mostra alcune informazioni sulla gamma 2020 della Wrangler.

Oltre all’edizione Recon, la Moab Edition potrebbe essere sostituita dal pacchetto Black & Tan da 1695 dollari che non include l’opzione da 1000 dollari per il quattro cilindri da 2 litri ma è ancora possibile abbinare la trasmissione a 8 velocità al costo di 2000 dollari.

È stata riportata anche la Willys Edition basata sull’allestimento Sport S che parte da 35.235 dollari e l’edizione Freedom che aggiunge alcuni inserti a tema militare. Infine, la guida agli ordini riporta la Jeep Wrangler EcoDiesel con motore V6 turbodiesel da 3 litri il quale dovrebbe assicurare il meglio in termini di consumi di carburante all’interno della gamma dell’iconico fuoristrada.