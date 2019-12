Jeep Wrangler EcoDiesel 2020 è la versione che consuma meno

Jeep ha mantenuto la promessa di portare sul mercato una versione della Wrangler capace di essere davvero efficiente in termini di consumi rispetto alle altre varianti. Stiamo parlando della Jeep Wrangler EcoDiesel 2020.

Secondo i dati ufficiali EPA, il modello a gasolio dell’iconico fuoristrada riesce a consumare 12,32 km/l in autostrada, 9,35 km/l in città e 10,62 km/l nel consumo combinato. Questi numeri si riferiscono al modello a quattro porte con cambio automatico poiché è l’unica configurazione disponibile con il propulsore EcoDiesel V6 di terza generazione.

Jeep Wrangler EcoDiesel 2020: il motore a gasolio permette al 4×4 di consumare poco

A confronto, il modello della Wrangler più efficiente è quello a due porte con motore benzina a 4 cilindri e trasmissione automatica che propone 10,20 km/l in autostrada, 9,35 km/l in città e 9,77 km/l nella guida combinata. Al terzo posto troviamo la versione a quattro porte con lo stesso powertrain che offre, rispettivamente, 9,35, 8,92 e 8,92.

La Jeep Wrangler a due porte con cambio manuale e motore benzina V6 riesce a consumare 10,62 km/l in autostrada, quindi un valore più alto rispetto a quanto offerto dalla versione a due porte a 4 cilindri. Tuttavia, i consumi in città e nella guida combinata sono inferiori.

Rispetto al Ram 1500 EcoDiesel 2020 con trazione integrale, la nuova Jeep Wrangler EcoDiesel riesce a proporre dei consumi lievemente inferiori. Parliamo di 0,42 km/l in città e nella guida combinata. Tuttavia, la versione a due ruote motrici del pick-up Ram supera entrambi.

Il diesel potrebbe non essere la soluzione da adottare per risparmiare denaro, a meno che il veicolo non venga utilizzato perlopiù in autostrada. A causa del costo aggiuntivo del gasolio in America, l’EPA stima che il costo annuale di questo carburante sia pari a 1250 dollari, ossia 250 dollari in più all’anno rispetto alla Wrangler a due porte con motore a 4 cilindri e 50 dollari in più sempre all’anno rispetto alla versione a quattro porte con propulsore a 4 cilindri.

Le Jeep Wrangler V6 presentano dei costi di carburante annuali un po’ più alti, tra 1900 e 2000 dollari. Inoltre, bisogna considerare che il motore EcoDiesel V6 è disponibile come optional al costo di 4000 dollari. Tuttavia, il diesel rappresenta ancora l’opzione ideale per tutti coloro che desiderano emettere meno anidride carbonica e avere a disposizione molta coppia.