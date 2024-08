Zeekr, il produttore cinese punta al lusso per evitare la concorrenza spietata

Il produttore cinese Zeekr sta pensando di evitare la competizione spietata con altri grandi marchi già affermati nella stessa nazione e in altri mercati. In Cina la guerra dei prezzi non porta profitto, così il marchio sta preferendo un posizionamento diverso come marchio di lusso nel segmento cosiddetto “premium”.

In questo modo Zeekr, appartenente al gruppo Geely, si distanzia dai suoi concorrenti cinesi come BYD e GWM. Nello specifico, Zeekr punta a conquistare una clientela più esigente, di quelle che potremmo definire super “capricciose”. In vista del lancio del suo primo SUV elettrico, il modello X, in Australia entro la fine dell’anno, Andrew Haurissa, responsabile marketing di Zeekr Australia, ha condiviso la nuova strategia del marchio cinese. Durante l’Electric SUV Expo di Melbourne Haurissa ha dichiarato che Zeekr si vuole concentrare sulla creazione di un’immagine di lusso piuttosto che sulla ricerca del volume di vendita.

“Puntiamo a inserirci nel segmento premium. A differenza di altri marchi cinesi che si concentrano sui volumi, noi ci focalizziamo sul futuro, comprendendo il panorama dei veicoli elettrici insieme agli australiani e vogliamo essere protagonisti con i nuovi schemi e i mandati futuri. Quando avrete la possibilità di esplorare e provare i nostri modelli, noterete la differenza in termini di qualità e tecnologia”, ha dichiarato Haurissa.

Con questa nuova strategia, ovvero con l’intenzione di posizionarsi come marchio di lusso, non sarà scontata l’inaccessibilità del marchio. Chris Saltapidas, responsabile del prodotto di Zeekr Australia, infatti, ha sottolineato che il marchio offrirà prezzi competitivi, pronti a sfidare altri produttori sul mercato. “Anche se ci posizioniamo come un brand premium, siamo determinati a proporre prezzi aggressivi. Non vogliamo solo giocare nel segmento del lusso, ma anche offrire convenienza e un eccellente servizio clienti”, ha affermato Saltapidas.

Il nuovo Zeekr X si posizionerà in competizione con la proposta di altri marchi della famiglia Geely, tra cui Volvo, Polestar, Lotus e Smart. Zeekr ha una chiara visione di come conquistare il successo nel mercato australiano. “Per noi, il successo si misura con l’entusiasmo. Vedere le nostre auto sulle strade australiane sarà un segnale positivo. Crediamo, però, che far provare ai clienti l’auto in prima persona sia essenziale, specialmente per gli australiani che non hanno ancora abbracciato a pieno i veicoli elettrici. Offrire loro questa scelta arricchirà il mercato”, ha spiegato Haurissa.