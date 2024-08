BYD Seal 07 DM-i, la nuova piattaforma “inaugurata” dalla berlina da 2.000 km di autonomia

BYD ha già svelato la nuova Seal per il 2025, ma non si è fermata qui. La casa cinese, infatti, ha anche introdotto la 07 DM-i, la berlina ibrida Plug-in basata sulla piattaforma DM di quinta generazione, piattaforma presentata a fine maggio. Il nuovo modello, infatti, è destinato a sostituire l’attuale Seal DM-i.

La BYD Seal 07 DM-i si presenta con dimensioni di 4.9 m in lunghezza, 1.8 m in larghezza e 1.5 m in altezza, con un passo di 2.9 m. Sul livello estetico, il design rimane decisamente fedele al modello precedente che ha ottenuto ottimi risultati in diversi mercati nel mondo.

All’interno, invece, l’abitacolo può essere equipaggiato con un cruscotto digitale da 8,8 o 10,25 pollici, a seconda della versione. Al centro della plancia spicca il display dell’infotainment, disponibile in versione da 12 o 15,6 pollici, dotato dell’ultima piattaforma DiLink. Ci sono anche il tetto panoramico e il caricatore wireless per smartphone.

La novità principale della Seal 07 DM-i risiede, come abbiamo già anticipato, nell’adozione della piattaforma DM di quinta generazione. Questo modello offre due opzioni per il pacchetto di propulsione. La prima combina un motore a benzina da 1,5 litri e 74 kW con un motore elettrico da 160 kW. L’altra alternativa è un motore turbo da 1,5 litri e 115 kW abbinato a un motore elettrico da 200 kW. Entrambe le configurazioni sono alimentate da batterie Blade Battery con celle LFP, disponibili con capacità di 10,08 kWh e 17,6 kWh. Tali batterie garantiscono un’autonomia in modalità elettrica rispettivamente di 70 e 125 km (ciclo CLTC).

La Seal 07 DM-i offre un’autonomia combinata, utilizzando sia il motore elettrico che quello a combustione, che supera i 2.000 km (ciclo CLTC), con consumi dichiarati di 3,4 l/100 km. Passando al lato sicurezza della BYD, la berlina è equipaggiata con il sistema DiPilot, che offre assistenza alla guida di Livello 2. La nuova Seal 07 DM-i è proposta in cinque versioni, con prezzi che partono da circa 17.900 euro e arrivano fino a circa 25.000 euro. Tutti prezzi a cui bisogna aggiungere molte tasse a seconda dei casi.