Hyundai, in arrivo il SUV che “mima” la sorella di Kia: ecco la Ioniq 9

Hyundai continua a emergere e a distinguersi tra i produttori automobilistici per il suo sicuro approccio con le auto elettriche. Non stupisce che stia ampliando ulteriormente la sua gamma BEV. La prossima scelta sarà infatti l’introduzione di un nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni. Si tratta della Ioniq 9, un modello ispirato alla concept car Hyundai Seven presentata qualche anno fa.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea, il SUV, considerabile senza giri di parole il “cugino” della Kia EV9, dovrebbe fare il suo debutto ufficiale al Salone di Los Angeles previsto per la fine di novembre. Insomma, ormai mancherebbe davvero poco alla presentazione.

Inizialmente, si ipotizzava che la versione di produzione avrebbe potuto chiamarsi Ioniq 7, in linea con il nome del concept. Hyundai sembra, però, aver scelto di seguire l’esempio di Kia, che ha chiamato il suo grande SUV EV9. In questo modo la casa coreana opta per un nome che rispecchia questa scelta numerica. Ma al di là del nome, il design finale dell’auto sarà fortemente ispirato alla concept car, come confermato da diverse immagini spia che sono state diffuse recentemente.

Proprio come la Kia EV9, anche la Hyundai Ioniq 9 è progettata per offrire ampi spazi interni, con una capacità di ospitare fino a 7 passeggeri. Le immagini paparazzate rivelano che il tetto arcuato e le proporzioni imponenti del prototipo sono state mantenute nel modello di produzione. Il frontale sarà caratterizzato da fari “doppi”, maniglie delle portiere integrate a filo con la carrozzeria e barre sul tetto.

Sul lato tecnico della Ioniq 9, il nuovo SUV elettrico utilizzerà la piattaforma E-GMP, già impiegata in diversi veicoli elettrici del gruppo Hyundai. Questa piattaforma supporta un’architettura a 800 V, permettendo ricariche ultrarapide. I powertrain dovrebbero essere gli stessi della Kia EV9, con una versione da 204 CV e una più potente con doppio motore elettrico da 385 CV. Entrambe le versioni saranno alimentate da una batteria da 99,8 kWh. Attualmente, Hyundai è impegnata negli ultimi test del veicolo.