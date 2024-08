GoSun, il pannello a energia solare che ricarica l’auto elettrica

L’autonomia e la ricarica delle auto elettriche rappresentano sfide e problemi non indifferenti. C’è la questione dei costi elevati e della scarsa diffusione dei punti di ricarica, tanto che in molti pensano di tornare ai veicoli endotermici. Ecco quindi che, per non rinunciare alla transizione ecologica verso l’elettrico, si studiano diverse soluzioni alternative compresa quella recentemente proposta da GoSun: un pannello a energia solare da installare sopra il tetto dell’auto.

Come funziona il pannello GoSun

Con un’idea semplice e anche per questo particolarmente interessante la startup americana GoSun ha realizzato un particolare pannello a energia solare che si installa sul tetto dell’auto (come un normale baule portaoggetti) e può ricaricare la batteria.

Il pannello GoSun è composto da un corpo centrale da installare sul tetto della vettura che quando viene aperto (quando l’auto è parcheggiata) aumenta la superficie di celle solari capaci di catturare i raggi del sole così da produrre energia per la ricarica della batteria. Il pannello ha un peso di 32 kg e un’altezza di circa 12 centimetri.

La parte centrale del pannello GoSun ha una potenza di 200 W che arriva a 1200 W quando il dispositivo è completamente aperto. È facile da installare e assicura una carica aggiuntiva di poco meno di 50 km al giorno. Con un design resistente agli agenti atmosferici è una soluzione molto interessante dotata di un cavo che va inserito nella presa di ricarica dell’auto per avviare le operazioni di ricarica. Da chiuso il pannello solare GoSun resiste fino a 160 km/h di velocità, mentre le parti che si aprono resistono fino a 50 km/h di velocità permettendo di utilizzarlo anche durante la guida.

Il pannello fotovoltaico GoSun è una soluzione che si adatta a tutte le auto elettriche e che alla produzione di energie tramite una fonte rinnovabile (come i raggi del sole) aggiunge una protezione al veicolo mantenendolo al fresco quando è parcheggiato sotto il sole. Il dispositivo consente di ricarica l’auto in qualsiasi momento e località, anche stando lontano dalle colonnine pubbliche e private.

La resa media del pannello fotovoltaico GoSun è di 15-30 km al giorno che, comunque, potrebbero essere non proprio da sottovalutare. Potrebbero non rivelarsi sufficienti per coprire l’intero fabbisogno, ma potrebbero assicurare un risparmio nel lungo periodo non indifferente. Va comunque considerato il costo (di poco meno di 3000 dollari, quindi circa 2700€) e, come per tutti i sistemi fotovoltaici, la disponibilità di sole durante tutto il corso dell’anno. La vera convenienza va analizzata e valutata considerando il reale utilizzo e quanto riuscirebbe a ridurre i costi per la ricarica dell’auto. Registriamo comunque la soluzione particolarmente interessante e promettente.