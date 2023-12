GWM Tank 007: il nuovo SUV di lusso cinese con un nome da agente segreto, che sfida la Mercedes Classe G

La Cina non esita ad invadere anche i segmenti di mercato più elevati. Oltre ai marchi utilitari, mirano a prendersi la scena nel comparto premium, dove rientra anche il GWM Tank 007, dedicato all’estrema esclusività. In un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti, Pechino intende sfruttare appieno il vantaggio competitivo sulla concorrenza occidentale nell’elettrico. Anche i principali attori dell’industria europea hanno ammesso di essere indietro nella corsa, almeno in confronto al grande Paese asiatico, che nei prossimi anni cercherà di prendere il sopravvento anche al di fuori dei propri confini.

L’attività frenetica non ha eguali. Nessun segmento, tecnologia o categoria viene trascurato. Il GWM Tank 007, addirittura, ha l’ardire di lanciare sfide a un’autentica icona come la Mercedes Classe G. Il modello tedesco è sempre stato un esemplare unico nel suo genere. Certamente, alcuni coraggiosi hanno tentato di metterla alla prova, ma senza nemmeno scalfirla. Visti i suoi risultati commerciali, molti hanno gettato la spugna. E quindi, cosa rende il veicolo in questione diverso rispetto alle sue rivali? Il peso politico ed economico della Repubblica del Dragone.

GWM Tank 007: il nuovo modello di lusso con un design che unisce sportività ed eleganza e un motore da 500 CV.

Se ve lo state chiedendo, GWM è il risultato della fusione di due brand un tempo presenti nel Vecchio Continente: WEY e ORA. Entrambe le società, ora parte integrante del Great Wall Motor, hanno stretto un sodalizio per cogliere opportunità anche oltre i confini nazionali. Così come il GWM WEY 03 si confronta con la Mercedes GLC, la sua principale antagonista è chiara anche in questo caso. La sportività e il lusso, tipici della Mercedes Classe G, saranno i cardini della vettura, un SUV che si colloca soltanto nel nome a metà strada tra il piccolo Tank 300 e l’imponente Tank 500. I dati parlano da soli: 511 cm di lunghezza, 212 cm di larghezza e 199 cm di altezza, con una distanza tra gli assi di 3 metri esatti.

Niente profilo basso, nemmeno nel peso, che oscilla tra i 3.110 e i 3.195 kg. Proposto in numerose versioni, ogni modello monta un powertrain plug-in hybrid composto da un sei cilindri a benzina da 360 CV, un modulo elettrico e una batteria ternaria (NCM), per una potenza combinata di 517 CV, distribuita alla strada tramite la trasmissione automatica a nove velocità. Anche nell’off-road promette di destreggiarsi altrettanto bene, con un angolo di entrata di 32 gradi e uno di uscita di 33 gradi. Per ora, i pre-order sono stati attivati solo in Cina: il prezzo è di 700.000 yuan, pari a circa 90.500 euro al cambio attuale.