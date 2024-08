Dongfeng Nammi Box, la Citroen C3 ha una nuova rivale

Le auto elettriche cinesi si stanno diffondendo sempre di più anche e soprattutto in Europa. Il nostro Paese è uno di quelli nei quali diversi produttori di auto elettriche hanno puntato gli occhi e stanno pensando di investire. Tra questi c’è Dongfeng che sta valutando di produrre auto nel nostro Paese utilizzando componenti italiani. Una scelta, quindi, particolarmente interessante. Tra i modelli più intriganti c’è la Dongfeng Nammi Box, un crossover compatto che sta già ottenendo un discreto successo in Nord Europa. Una vettura la Dongfeng Nammi Box che, anche per le sue dimensioni (4,03 metri di lunghezza, 1,81 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza per un passo di 2,66 metri), può essere paragonata alla Citroen C3, auto candidata come Car of the Year 2025.

Design e prestazioni della Dongfeng Nammi Box

Rispetto alla Citroen e-C3 (e all’Opel Corsa elettrica) la Dongfeng Nammi Box ha linee più morbide con dei fari anteriori particolarmente generosi caratterizzati da una grafica che assomigli a quella della Smart #1 e della Xiaomi SU7.

Dal punto di vista tecnico la Dongfeng Nammi Box è realizzata sulla piattaforma Dongfeng S3 e dotata di batterie LFP. In Cina sono disponibili due versioni: una da 31,5 kWh e una da 42,3 kWh che assicurano rispettivamente un’autonomia di 330 km e di 430 km (secondo lo standard cinese CLTC). In Svizzera la Dongfeng Nammi Box viene invece venduta solamente con la batteria da 42m3 kWh per un’autonomia di circa 430 km. Grazie alla ricarica rapida è possibile, in soli 8 minuti, di ricaricare la batteria aggiungendo 200 km di autonomia.

La Dongfeng Nammi Box è pensata con un motore da 95 cavalli che permette di raggiungere la velocità massima di 140 km/h.

Gli interni della Dongfeng Nammi Box presentano un contrasto di colori: nero e bianco si alternano tra i pannelli degli sportelli e la plancia. Si percepisce un senso di elevata qualità grazie a un’intrigante trama a diamante presente nei rivestimenti. Sul fronte della dotazione tecnologica c’è il tradizionale display centrale dell’infotainment da 12,8” e il quadro strumenti digitale eliminando quasi del tutto i comandi fisici preferendo i controlli touch.

La Dongfeng Nammi Box dispone di un bagagliaio di 326 litri di capienza e al momento in Svizzera viene venduta a un prezzo di 23000€ circa. Sarà interessante vedere se la Dongfeng Nammi Box sarà prodotta in Italia o sarà solamente acquistabile presso le concessionarie della rete italiana, ma questo è uno dei segmenti più vivaci e nei quali c’è maggiore richiesta. Basti solamente pensare ai vari modelli che i marchi del Gruppo Stellantis stanno negli ultimi mesi proponendo: non solo la Citroen e-C3, ma anche l’Opel Frontera, la Dacia Spring e la Fiat Grande Panda.