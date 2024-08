Lamborghini Temerario, 920 CV e 10.000 giri al minuto: i dettagli della nuova supercar

La Lamborghini Huracan va ufficialmente in pensione e lascia spazio alla nuova Temerario. La nuova supercar ha fatto il suo debutto ufficiale alla Monterey Car Week 2024 ed è la seconda vettura ibrida plug-in del marchio di Sant’Agata Bolognese, dopo la Revuelto. Sulla nuova supercar trova spazio l’inedito motore V8 biturbo da 4 litri, abbinato a tre motori elettrici a flusso assiale da 150 CV ciascuno. La nuova Lamborghini Temerario può quindi contare su una potenza complessiva di 920 CV.

Lamborghini Temerario: svelata le caratteristiche della nuova supercar

Il V8 biturbo garantisce da solo 800 CV e 730 Nm di coppia, grazie alla quale può raggiungere i 10.000 giri al minuto. Il primo dei tre motori elettrici è posizionato tra il V8 e il cambio a doppia frizione a 8 rapporti ed è in grado di fornire 300 Nm di coppia per l’avvio del motore termico e una coppia immediata a bassi regimi. I restanti due si trovano sull’asse anteriore e forniscono ben 2.150 Nm di coppia. Grazie a questa potenza, la supercar può scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 343 km/h. La batteria che alimenta i motori elettrici ha una capacità di 3,8 kWh ed è ricaricabile in corrente alternata fino a 7 kW di potenza massima, oppure con la frenata rigenerativa o utilizzando il motore termico come generatore.

Il design presenta diverse novità inedite, sebbene lo stile della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese resta inconfondibile. Il frontale presenta ampie prese d’aria e una forma aggressiva a muso di squalo. Inedita è anche la firma luminosa, soprattutto al posteriore, dove troviamo anche un ampio terminale di scarico. Sui laterali troviamo ampie prese d’aria che hanno come obiettivo quello di raffreddare il motore V8 biturbo.

La Lamborghini Temerario introduce un innovativo telaio spaceframe in alluminio, che amplia lo spazio interno. L’abitacolo fonde elementi digitali e analogici, con materiali pregiati e sostenibili. Il design esagonale caratterizza sia gli elementi fisici che i display: centrale da 8,4 pollici, strumentazione da 12,3 pollici e schermo passeggero da 9,1 pollici. Il nuovo volante con elementi in carbonio integra i comandi principali, con a disposizione diverse modalità di guida come Città, Strada, Sport, Corsa e Drift. L’aumento dello spazio si riflette anche nella capacità di carico, con vani nel cofano anteriore e dietro i sedili per una maggiore praticità.

La Temerario offre anche una vasta personalizzazione: oltre ai colori di lancio Blu Marinus e Verde Mercurius, sono disponibili più di 400 tinte e livree speciali. I cerchi (20″ anteriori, 21″ posteriori) sono proposti in lega, forgiati o in carbonio. Opzioni in carbonio e il pacchetto Alleggerita, che diminuisce il peso del veicolo di 25 kg e aumenta l’aerodinamica del 67%, soddisfano le esigenze dei clienti più sportivi che vogliono utilizzare la supercar in pista..