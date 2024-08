Zeekr 7X, il nuovo SUV dell’azienda cinese in tutto il mondo entro un anno

Lo Zeekr 7X ha fatto il suo debutto al Chengdu Auto Show. Il lancio ufficiale vero e proprio, però, sempre rimanendo in Cina, è stato fissato per il 20 settembre. Zeekr ha annunciato un prezzo di partenza di 239.000 yuan, corrispondenti a circa 30.400 euro (ma vanno considerate le differenze dei mercati). Il 7X rappresenta un passo importante: si tratta del secondo “modello di massa” di Geely, dopo lo Zeekr 007, co una destinazione principalmente pensata per le famiglie.

A differenza degli attuali modelli Zeekr 001, 009 e X, che si collocano nel segmento premium, il 7X punta a un mercato che è per definizione più ampio. Parliamo di un progetto pensato per le esigenze non strettamente correlate alle prestazioni, al lusso o, in una parola, alle richieste da “modello premium”.

Secondo i media cinesi, il progetto Zeekr 7X, conosciuto internamente con il nome in codice CX1e, si basa sulla piattaforma SEA di Geely con tecnologia a 800 volt. Il SUV misura 4.8 m x 1.9 m x 1.6 m e ha un passo di quasi tre metri.

È disponibile in due versioni: una a trazione posteriore con un motore elettrico in carburo di silicio da 421 CV, e una a trazione integrale con un secondo motore da 224 CV sull’asse anteriore. Il modello più potente accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi.

Zeekr, inoltre, offre due opzioni di batteria, da 75 e 100 kWh. Le autonomie sono di 605 e 780 chilometri secondo il ciclo ufficiale cinese CLTC. La batteria da 75 kWh utilizza la chimica LFP, mentre quella da 100 kWh è basata sulla chimica NMC. Per quanto riguarda la batteria LFP più piccola, Car News China riferisce che può essere caricata dal 10 all’80% in soli 10,5 minuti. Anche se la potenza specifica di ricarica DC non è ancora stata dichiarata, si sa che la batteria proviene da VREMT. Si tratta di una filiale di Geely, la stessa che doterà anche lo 007 per il modello 2025. La batteria NMC, invece, è una Qilin fornita da CATL.

Il 7X è disponibile in quattro colori: Arctic White, Dawn Brown, Nightfall Grey e Polar Night Black. Le ruote sono da 19 o 20 pollici, mentre il peso a vuoto varia tra 2.298 e 2.475 chilogrammi. Tra le caratteristiche tecnologiche del nuovo Zeekr 7X ci sono due chip Nvidia, un sistema LiDAR, numerose telecamere HD e radar a onde millimetriche. Il sistema di infotainment è gestito da un chip Qualcomm e l’abitacolo presenta il classico layout a doppio schermo degli altri modelli della casa cinese.

Zeekr ha in programma di lanciare sette nuovi modelli BEV entro il 2026. Tra questi un minivan chiamato Mix e a una station wagon dello 007. Inoltre, sono previsti altri quattro SUV elettrici crossover, dove potrebbe inserirsi proprio il 7X.