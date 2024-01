Nvidia a lavoro su auto cinesi per migliorare i sistemi informatici

Il mercato cinese sta per scalzare quello giapponese nei numeri di vendita, ma una ulteriore spinta potrebbe arrivare grazie a Nvidia. Il colosso tech offrirà infatti le sue prestazioni e soprattutto i suoi computer a diversi marchi del Paese asiatico, tra cui Xiaomi, Li Auto, Zeekr e Great Wall.

La Cina è sempre più vicina

La presenza di Nvidia nel settore automobilistico si fa sempre più prominente e ora anche le aziende cinesi si avvaleranno dei suoi servigi. Sono quattro in totale i marchi che utilizzeranno i sistemi informatici del colosso californiano per migliorare le performance delle loro auto. Tra queste anche Xiaomi. Per chi non lo sapesse, il grande produttore cinese è infatti è entrato a gamba tesa nel mercato dell’automotive proprio di recente con il lancio della sua vettura completamente elettrica, la nuova SU7. In sostanza, Xiaomi e le altre aziende succitate utilizzeranno la tecnologia DRIVE di Nvidia per la guida autonoma. Per la precisione, Li Auto utilizzerà il suo computer per auto centralizzato DRIVE Thor mentre Great Wall Motor, Zeekr e Xiaomi hanno scelto di utilizzare la piattaforma DRIVE Orin.

I che di Nvidia sono ricercati un po’ da tutti, e ricordiamo che ci sono anche altri big del settore che si avvalgono della sua tecnologia. Giusto per citarne uno, menzionano la Mercedes che si avvale dei chip in questione Concept CLA Class, presentata proprio durante il CES di Las Vegas e pronta al debutto negli States. La casa automobilistica tedesca utilizza anche la piattaforma Nvidia Omniverse per gestire la versione virtuale dei suoi impianti di produzione e assemblaggio. C’è poi Lenovo, che utilizza la tecnologia Nvidia attraverso la sua nuova unità computerizzata centrale XH1 per sistemi avanzati di assistenza alla guida. Inoltre, la Polestar 3 attualmente esposta da Volvo sempre al CES 2024, utilizza il computer centrale DRIVE Orin.

Nvidia in Cina e oltre

La partnership tra Nvidia e i nuovi colossi del settore cinese sta favorendo anche le azioni del colosso californiano. Il chipmaker è stato protagonista ieri di un bel salto verso l’alto, con un progresso del 2,29%. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nvidia rispetto all’indice di riferimento e ciò probabilmente, come dicevamo, è dovuto proprio al fatto che l’azienda è riuscita a ricrearsi uno spazio importante anche nel mondo dell’automotive, riuscendo a dimostrare con una certa facilità quanto siano incredibilmente duttili e performanti i suoi computer, grazie a chip che a quanto pare ormai tutti vogliono.