Zeekr 001 FR: svelata la vettura da 1.282 cavalli

Zeekr, uno dei tanti marchi del colosso automobilistico cinese Geely, ha ufficialmente rivelato il suo modello più potente, creato con l’idea di competere con modelli del rango della Tesla Model S Plaid. Lo Zeekr 001 FR sarà prodotto in edizione limitata. L’azienda deve ancora fornire prezzi dettagliati e prevede di spedire solo 99 unità al mese di questo suo nuovo veicolo. La nuova vettura di Zeekr dispone di quattro motori elettrici e promette una potenza di uscita di 930 kW e 1280 Nm di coppia di sistema. Questi indicatori la rendono finora l’auto prodotta in serie più potente mai prodotta dal gruppo Geely.

Ecco le prime immagini di Zeekr 001 FR: l’auto più potente mai realizzata da Geely

La batteria da 100 kWh è prodotta da CATL e ha una tecnologia di ricarica da 800 volt, che si dice consenta la ricarica dal 10 per cento all’80 per cento in 15 minuti. L’auto elettrica ha ricevuto una serie di elementi aerodinamici in fibra di carbonio, tra cui uno splitter anteriore, un tetto, specchietti laterali, un’ala posteriore e un elegante diffusore. Si afferma che sia in grado di gestire una trasversale massima di 1,4 g. Le ruote sono da 22 pollici, forgiate in lega leggera e calzate con pneumatici Pirelli P Zero. La corretta frenata è fornita dalle pinze AP Racing a 10 pistoncini all’anteriore e a quattro pistoncini al posteriore. Come opzione sono disponibili anche i dischi freno in carbonio-ceramica Brembo.

Il tempo di accelerazione dichiarato a 100 km/h per Zeekr 001 FR è di 2,07 secondi (per la Tesla Model S Plaid – 2,1 secondi), la velocità massima è limitata a circa 285 km/h, le sospensioni riaccordate con molle e ammortizzatori KW consentono di ottenere sovraccarichi laterali in 1.4G. Lo spazio di frenata da 100 km/h all’arresto completo è di 33,4 m.

Dall’esterno, lo Zeekr 001 FR è facilmente identificabile dal design più aggressivo del paraurti e dal kit carrozzeria aerodinamico in fibra di carbonio (enorme spoiler anteriore, minigonne laterali, diffusore posteriore esteso, ala di poppa). L’interno è quasi interamente rivestito in pelle scamosciata grigia e rossa, davanti sono installati sedili sportivi con supporto laterale sviluppato, il volante con un segno centrale rosso è appiattito non solo nella parte inferiore, ma anche nella parte superiore.

Insieme allo Zeekr 001 FR, hanno debuttato anche il nuovo sistema operativo di bordo Zeekr OS 5.0 con funzionalità migliorate e l’autopilota NZP (Navigation Zeekr Pilot), che sarà disponibile su altri modelli Zeekr. Zeekr produrrà solo 99 liftback FR al mese, a circa 1 milione di yuan, pari a circa 130 mila euro al cambio attuale.