Zeekr 009 Grand, il minivan con la modalità Privacy

È stato presentato ufficialmente il nuovo Zeekr 009 Grand, un minivan di fascia premium che si presenta come un modello ricco di funzionalità e soluzioni confortevoli per tutti i passeggeri. È la versione deluxe del monovolume elettrico 009 Grand che offre un’oasi riservata, silenziosa, lussuosa e sicura.

Il design

Dal punto di vista estetico il Zeekr 009 Grand presenta un look d’avanguardia che si esalta nella ricerca del lusso estremo. È l’evoluzione del Zeekr 009 dal cui eredita lo stile visionario. Si presenta innanzitutto con la griglia anteriore in acciaio inossidabile realizzata con un particolare lavoro artigianale di 30 ore di lucidatura manuale. Ogni ruota ha un disco da 20” che viene sottoposto a 10 processi di lavorazione e 20 ore di lucidatura prima che un laser incida sulla sua superficie 240 strisce di luci e ombre. Grande attenzione anche alle finiture che consentono di riflettere sulla carrozzeria, sia con l’auto ferma che in movimento, meravigliosi giochi id luce.

Tra le caratteristiche dello Zeekr 009 Grand c’è la presenza della barriera fotoelettrica in vetro LC ed è il primo veicolo a integrare questo tipo di soluzione. Nello stato più scuro la barriera fotoelettrica si presenta con un colore nero puro che isola completamente l’abitacolo dal mondo esterno. Prevede inoltre 10 livelli di regolazione della luminosità con l’attenuazione che richiede solamente 1.5 secondi.

L’abitacolo

Le soluzioni più affascinanti e suggestive sono probabilmente quelle presenti all’interno dell’abitacolo che risulta diviso in due parti (anteriore e posteriore) separate da una parete divisoria. Nell’abitacolo emerge un display LED da 43” con risoluzione in 4K e un impianto audio Yamaha che prevedono ben 31 altoparlanti.

Estremamente confortevoli i sedili posteriori rivestiti con pelle ultra morbida che forniscono un supporto a 12 zone. Ogni sedile è regolabile in 24 diverse direzioni così da trovare per ogni passeggero l’angolo di comfort ideale. I sedili posteriori inoltre sono separati da una console centrale con display touch da 8” e comandi in cristallo. Tra le dotazioni di serie segnaliamo i tavoli a scomparsa, la cassaforte protetta da password, un frigorifero da 18 litri con funzioni di sterilizzazione UV e riscaldamento e una telecamera collocata nella cabina posteriore che permette di creare una suite per le videoconferenze.

C’è poi una specifica modalità privacy che permette di oscurare i vetri, chiudere tutti i finestrini e distribuire l’ombra sul tetto panoramica. C’è anche una modalità di navigazione in incognito che permette di eliminare tutti i dati di navigazione al termine di ogni viaggio.

Motore e caratteristiche tecniche

Sul fronte tecnico lo Zeekr 009 Grand viene distribuito con una versione dual motore a trazione integrale che eroga 789 CV di potenza e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3.9 secondi. È presenta una batteria da 108 kWh che assicura 702 km di autonomia e prevede il supporto alla ricarica rapida che permette di ottenere in 12 minuti un’autonomia di oltre 500 km. Il prezzo? Attualmente lo Zeekr 009 Grand è disponibile in Cina con un prezzo di partenza intorno ai 102000€.