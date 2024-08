Zeekr, l’ultimo rapporto racconta dati record e uno sviluppo eccezionale

Il marchio cinese di veicoli elettrici Zeekr ha recentemente svelato i risultati finanziari del 2024, mostrando dati molto positivi per un’azienda che si può definire in rapida espansione globale. Oltre ai dati finanziari, il CEO di Zeekr ha condiviso aggiornamenti interessanti, tra cui l’annuncio di un nuovo modello e sviluppi tecnologici nella guida autonoma.

Zeekr, parte del gruppo Geely, si distingue come uno dei produttori di automobili cinesi più promettenti, avendo realizzato importanti progressi nel suo portfolio in soli tre anni. Non è una novità che Zeekr continui a stupire con costanti innovazioni e traguardi dei suoi veicoli elettrici (BEV). Solo questo mese, l’azienda ha annunciato il suo ingresso nel mercato giapponese previsto per il 2025 e ha introdotto nuove batterie LFP capaci di ricaricarsi dal 10% all’80% in soli 10,5 minuti.

Prima di questi annunci, Zeekr aveva già ampliato la sua presenza in Europa e, più recentemente, in Messico, continuando a lanciare nuovi modelli. Inoltre, l’azienda cinese ha pubblicato il rapporto finanziario del 2024, rivelando traguardi da record per l’azienda. Le consegne di veicoli elettrici a batteria hanno raggiunto 54.811 unità, raddoppiando rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche i ricavi hanno segnato un record trimestrale, con Zeekr che ha riportato 2,76 miliardi di dollari, con un incremento del 58,4% rispetto all’anno precedente.

Le vendite di veicoli elettrici a batteria hanno registrato un’impennata significativa, totalizzando 1,85 miliardi di dollari, con una crescita annuale del 59% e un aumento trimestrale del 64,4% rispetto al Q1 (primo trimestre) 2024. I margini lordi sono saliti al 17,2% nel Q2 (secondo trimestre), rispetto al 12,3% dello stesso periodo dell’anno precedente e all’11,8% del primo trimestre del 2024. Anche le perdite nette di Zeekr sono aumentate rispetto all’anno scorso.

Il CEO dell’azienda cinese, Andy An, ha commentato i risultati del secondo trimestre del 2024: “Nel Q2 2024, abbiamo significativamente migliorato le nostre performance finanziarie e operative, nonostante le sfide e gli ostacoli economici. […] Oltre a incrementare le consegne, abbiamo lanciato con successo diversi nuovi modelli, che grazie a tecnologie innovative e a design distintivi, hanno rapidamente conquistato il mercato. La nostra espansione globale accelerata e le efficaci strategie di marketing ci hanno permesso di ampliare la nostra base di clienti, portando a un aumento delle vendite e rafforzando ulteriormente il nostro marchio”.

Oltre ai numeri c’è spazio per alcune novità tecnologiche, tra cui i piani per un nuovo modello di punta nella seconda metà del 2025, forse un ibrido. Una scelta sorprendente per un marchio che finora si è concentrato esclusivamente sui veicoli elettrici. Zeekr, inoltre, ha ottenuto l’autorizzazione per la guida autonoma di Livello 3 a Hangzhou, Cina, per testare il sistema SEA Intelligent Driving di Geely su autostrade e superstrade senza l’uso di mappe HD. Hangzhou si unisce così a Shanghai come seconda città cinese a consentire questi test.