Bentley: upgrade dell’infotainment per le GT di seconda generazione

Bentley aggiorna l’infotainment per la seconda generazione di Continental GT, GT Convertible e Flying Spur. I proprietari dei modelli di questa famiglia prodotti fra il 2012 e il 2019 possono ora arricchire la loro auto con la più recente tecnologia per il sistema multimediale centrale.

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Lo step evolutivo è quello del 2026, quindi il più fresco che si possa desiderare. Chi se ne volesse giovare sulla propria vettura della casa di Crewe, avrà la possibilità di eseguire l’aggiornamento presso le concessionarie del marchio. Qui gli specialisti provvederanno a sostituire lo schermo sulla console esistente e i comandi fisici del climatizzatore con un’unità completamente nuova.

Foto Bentley Motor

I vantaggi per gli owner Bentley? Un display più ampio e nitido, processori estremamente veloci, le mappe di navigazione più recenti e una completa integrazione con lo smartphone. Apple CarPlay e Android Auto si collegano perfettamente al sistema, tramite Bluetooth o mediante un collegamento via cavo nella console centrale.

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A rendere più appetibile il “trapianto” ci pensa la finezza estetica della nuova unità di infotainment, che si integra armoniosamente nell’architettura interna delle già citate Continental GT, GT Convertible e Flying Spur di seconda generazione. Un risultato reso possibile dalla stretta collaborazione dei tecnici del software con il team design di Bentley.

Questa partnership ha consentito di preservare l’eleganza e la raffinatezza dell’abitacolo originale, introducendo al contempo un’esperienza d’uso più pulita e contemporanea, perfettamente in sintonia con il pregio del veicolo.

Foto Bentley Motor

L’aggiornamento mette al passo coi tempi il sistema multimediale centrale delle vetture Bentley con qualche anno di vita sulle spalle, regalando un gradevole effetto modernizzante, almeno in termini di vantaggi d’uso. L’ampio display da 9.7 pollici e i comandi del climatizzatore integrati uniscono funzionalità evolute a un’estetica raffinata ed essenziale. Così l’ingegneria dei nostri giorni si coniuga al meglio con la maestria artigianale e il profumo della storia più blasonata, che non invecchia.

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