Alcuni motori non muoiono mai: la Lotus Esprit del 2028 avrà un V8 tutto nuovo

Horse Powertrain vuole che la sigla W40 diventi qualcosa di memorabile: un motore V8 da 671 CV che sta facendo la cosa più impensabile del 2026, cioè nascere nuovo. La joint venture Geely-Renault ha messo a punto un 4.0 biturbo con i turbocompressori piazzati tra le bancate, la cosiddetta “V calda”. Condotti corti, ingombri ridotti, iniezione diretta e materiali leggeri per fermare l’ago a circa 200 chili. Il motore, da solo, spinge con 800 Nm di coppia, poi arrivano i motori elettrici, e i numeri salgono ancora.

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Il W40 non è un V8 aggiornato con l’elettrico spalmato sopra come un cerotto. Horse Powertrain lo definisce un ibrido progettato fin dall’inizio. Il V8, così, non combatte l’elettrificazione, ci si aggrappa per sopravvivere. Ironico, per un motore che di norma si associa al rumore e alla nostalgia.

Il debutto toccherà alla Lotus Type 135, che tutto fa pensare sarà la nuova Esprit. Arriverà nel 2028 con oltre 1.000 cavalli complessivi, e il solo V8 ne porterà ben più della metà. Accanto a lui, un doppia frizione a otto rapporti in bagno d’olio, capace di reggere 1.050 Nm e di cambiare marcia in meno di 20 millisecondi. Il pre-riempimento della frizione, cioè il tempo che passa tra il comando e l’innesto, scende sotto i 50 millisecondi.

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Niente plug-in, quindi niente batterie enormi e colonnine di mezzo, e un obiettivo di circa 1.500 chili a vuoto per questa coupé a motore centrale. Il lavoro sulla leggerezza passa anche dalla F1: un motore elettrico da 150 kW che pesa 20 chili invece dei soliti 75-95. Se l’elettrico muoverà l’anteriore, l’Esprit sarà a trazione integrale, con il V8 a spingere l’asse posteriore. Resta la speranza di una modalità che spenga l’aiuto elettrico e lasci il V8 da solo.

Sotto l’ombrello di Geely, tra Volvo, Polestar, Zeekr e Lynk & Co, il W40 difficilmente resterà (solo) a casa Lotus. Dividere i costi di sviluppo fa tornare i conti, e 671 CV sono troppi per un solo marchio. Per la Esprit d’ingresso, intanto, è previsto un V6 più piccolo, sempre della stessa famiglia. Horse Powertrain suggerisce persino SUV e pick-up fuoristrada, vista la coppia ai bassi regimi.

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L’unico a non crederci davvero è Renault. Un V8 in casa non l’ha mai prodotto: ci andò vicino alla fine degli anni Sessanta con il 3.5 per la Projet H, finita male, e prima ancora aveva costruito V8 e V12 solo per gli aerei.