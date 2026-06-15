Xiaomi SU7 Ultra, adesso la cinese vuole umiliare la Porsche al Nürburgring

Xiaomi non si accontenta, e d’altronde non avrebbe motivo dopo un debutto sul mercato auto così recente e scoppiettante. La SU7 Ultra, già berlina elettrica da 1.526 CV capace di scendere sotto i 2,1 secondi nello 0-100, sta per ricevere un aggiornamento che, a giudicare dai prototipi avvistati in Cina, punta dritto al Nürburgring e a entrare a far parte della sua leggenda.

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Il muletto camuffato che circola in questi giorni non lascia molti dubbi sulle intenzioni: specchietti in fibra di carbonio, sensore LiDAR sul tetto, altri sensori integrati nei parafanghi anteriori, cerchi a cinque razze con pinze freno gialle. Tutto già visto nell’universo delle auto da pista stradali.

L’elemento più rilevante è l’alettone posteriore, enorme, più grande persino di quello montato sul prototipo che ha girato la Nordschleife in 6:46.874, con alette laterali insolitamente ampie. Un insieme che ricorda esplicitamente la Porsche 911 GT3 RS, il che non è probabilmente casuale: la Taycan Turbo GT detiene il record sul tracciato tedesco per le elettriche di lusso, e Xiaomi ha già dimostrato di conoscere bene tale classifica.

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La deportanza extra non è esibizionismo, ma serve a tenere le ruote posteriori incollate all’asfalto quando i numeri salgono. E su questa macchina salgono in fretta.

Dietro all’operazione c’è anche una ragione commerciale che i dati rendono piuttosto trasparente. Xiaomi ha consegnato appena 64 unità della SU7 Ultra nell’aprile 2026, contro le 3.101 del picco di marzo 2025. Un crollo che giustifica abbondantemente un restyling d’immagine, con il Nürburgring come palcoscenico ideale. Il prezzo di partenza rimane 529.900 yuan (circa 67.000 euro, senza considerare il posizionamento europeo), con tre motori elettrici, batteria da 93,7 kWh e autonomia dichiarata di 630 km nel ciclo CLTC.

A complicare i piani di Xiaomi arriva però la Denza Z, coupé del gruppo BYD con potenza fino a 1.582 CV, velocità massima di 350 km/h e 140 kg in meno sulla bilancia rispetto alla SU7 Ultra. Meno peso sulle curve significa tempi migliori dove i tempi contano davvero. Così, la guerra delle supercar elettriche cinesi si fa interessante.