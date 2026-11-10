Auto elettriche usate: quasi 30.000 km spariscono in media dal contachilometri

Anche tra le elettriche usate c’è chi trucca il contachilometri prima di mettere l’auto in vendita. In Francia, carVertical ha rilevato manomissioni nello 0,71% delle vetture a batteria controllate nel 2026. Dai contachilometri alterati erano spariti in media quasi 30.000 chilometri.

Advertisement

Contachilometri truccati: sulle elettriche usate spariscono in media quasi 30.000 km

I controlli sulle elettriche sono cresciuti del 27,6% rispetto alla rilevazione precedente, quando erano già aumentati del 55,6%. Le vetture a batteria rappresentano ora il 2,1% degli storici consultati in Francia attraverso la piattaforma, contro l’1,7% dell’anno precedente. Tesla è il marchio più cercato fra le elettriche e concentra circa il 42% delle richieste.

Fra le auto controllate da carVertical, le alterazioni del contachilometri hanno riguardato il 3,25% delle diesel, l’1,73% delle vetture a benzina e l’1,05% delle ibride. Sulle diesel sono emerse circa 4,6 volte più spesso che sulle elettriche. Una parte della differenza potrebbe dipendere dall’età delle auto, dato che le vetture a batteria in circolazione sono in genere più recenti e hanno accumulato meno chilometri.

Advertisement

Le ibride spiccano per l’entità delle manomissioni. Nei casi rilevati, dal loro contachilometri sono spariti in media 79.200 chilometri, contro i 66.940 delle diesel. Queste ultime registrano quindi la percentuale più alta di contachilometri alterati, ma sono le ibride a perdere più chilometri quando il dato viene falsificato.

Per chi compra un’auto usata in Italia, il primo riscontro si può fare partendo dalla targa. Il Portale dell’Automobilista mostra i chilometri annotati nelle revisioni effettuate dal 1° giugno 2018. Le letture si possono mettere in ordine di data e confrontare con le fatture dei tagliandi e con il numero indicato nell’annuncio, così da seguire la percorrenza dell’auto nel corso degli anni.

Se l’auto mostra meno chilometri di quelli registrati in una revisione precedente, il venditore può chiarire la discrepanza fornendo la documentazione di un’eventuale sostituzione o riparazione del contachilometri. Per valutare l’elettrica nel suo insieme, al controllo dello storico si può affiancare una verifica della capacità residua della batteria, utile per capire quale autonomia offre ancora la vettura.