Polestar Formula 2030: il concept mostra come potrebbero cambiare i prossimi modelli

Polestar ha presentato una sportiva elettrica a quattro porte per mostrare come cambieranno due modelli molto diversi. La Formula 2030 anticipa il frontale della prossima Polestar 2, attesa nel 2027, e alcuni elementi di design della Polestar 7, il SUV compatto previsto per il 2028. A bordo, il marchio sperimenta un posto di guida che cambia a seconda della modalità selezionata e riporta sotto lo schermo i comandi fisici per le funzioni più usate.

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Polestar Formula 2030: il concept anticipa la nuova Polestar 2 e il SUV 7

Nella modalità Autonomous, il volante e il sedile si allontanano tra loro e lo schermo da 12,2 pollici, integrato nel tunnel, si solleva in verticale. Nelle modalità Normal e Performance il volante torna più vicino a chi guida.

Il quadro strumenti curvo da 20 pollici è fissato al piantone dello sterzo. Sotto il display multimediale, otto comandi configurabili possono ospitare tasti rapidi, interruttori a bilanciere o manopole.

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Le portiere ad apertura contrapposta danno accesso ai quattro sedili singoli. Per aprire il bagagliaio si solleva l’intera sezione posteriore, parafanghi compresi, lasciando in vista la struttura della carrozzeria e gli ammortizzatori Öhlins. Sotto il piano trasparente sono fissate borse su misura. Davanti, una barra duomi incornicia il vano che ospita caschi e un estintore.

La Formula 2030 è il primo concept sviluppato sotto la direzione di Philipp Römers, arrivato da Audi nel 2024. Lunga 4,68 metri e alta appena 1,35, ha il profilo di una shooting brake, con il cofano disteso, l’abitacolo arretrato e i passaruota posteriori che si allargano sotto il lunotto.

Il parabrezza sembra proseguire nei finestrini laterali, un richiamo alla prima Polestar 2, e ha un solo tergicristallo montato al centro. Sopra il vetro, una copertura nasconde il sensore LiDAR che emerge quando si seleziona la modalità autonoma.

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Le due lame luminose dei fari anteriori riprendono un motivo già familiare sulle Polestar e danno un’idea del muso della prossima 2. Il cambiamento più evidente si vede in coda, dove due fanali separati prendono il posto della fascia luminosa a tutta larghezza.

Polestar ha confermato che questa nuova firma posteriore arriverà sulle vetture di serie. Per la Formula 2030, la presentazione si è concentrata sul design e sull’abitacolo, lasciando fuori dati su motori, batteria e autonomia.