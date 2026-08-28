Xiaomi arriva in Europa nel 2027, intanto il brand rallenta in Cina

Il sito è online, i social sono pronti, ma le vendite, chiaramente, ancora no. Xiaomi ha lanciato il suo portale internazionale e i primi canali dedicati a Xiaomi Auto, con un messaggio inequivocabile: l’arrivo ufficiale in Europa è previsto per il 2027. Niente configuratore, niente prezzi locali, per ora è tutto una vetrina, per la verità, in costruzione con anni di anticipo. Questo dice già tutto sull’ambizione del progetto.

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Sul sito compaiono la SU7, la SU7 Ultra, la YU7 GT, la Sky Nomad e il prototipo Vision Gran Turismo. Quali di questi modelli atterreranno effettivamente in Europa non è ancora confermato. Xiaomi non ha indicato né i paesi di primo lancio né una data precisa di inizio vendite, ha però aperto un canale dedicato per concessionari e potenziali partner distributivi. Significa che il progetto è entrato in una fase operativa, non più solo comunicativa.

La scelta di Monaco per il centro ricerca e sviluppo europeo è un segnale preciso. La Germania non è un mercato comodo: è esigente, affollato di marchi storici e poco incline alla simpatia verso chi arriva dall’esterno con un logo di smartphone sul cofano.

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La strategia dichiarata suggerisce un approccio più cauto di quanto il tono dei comunicati lasci intendere. Omologare un’auto per l’UE non è come aggiornare un firmware: normative di sicurezza, protezione dei dati, adattamento dei sistemi, rete di assistenza. Tutto questo richiede anni, non mesi.

In Cina, la crescita di Xiaomi sta rallentando. A luglio ha consegnato 31.267 unità, il 9,99% in meno rispetto a giugno. Nei primi sette mesi del 2026 ha totalizzato 216.322 vetture, il 39% dell’obiettivo annuale di 550.000. Per chiudere l’anno in target servirebbe raddoppiare il ritmo di produzione mensile. In questo scenario, l’Europa è una valvola di sicurezza strategica.

Il SUV YU7 ha già superato la SU7 nelle vendite cinesi, 114.782 unità contro 101.540 tra gennaio e luglio. In un mercato europeo dominato dai crossover, questa proporzione potrebbe rivelarsi un vantaggio insperato. I costruttori del Vecchio Continente hanno ancora qualche mese per fare finta di niente.