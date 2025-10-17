Volkswagen uccide il suo SUV premium: è il momento della Touareg Final Edition

La Volkswagen Touareg, il SUV che per oltre vent’anni ha dimostrato che anche un marchio mainstream può permettersi un’incursione convinta nel mondo premium, sta per chiudere il capitolo puramente termico. Non un semplice restyling o un cambio di generazione, ma un addio al motore a combustione che verrà sigillato dalla Touareg Final Edition. Niente di più malinconico.

Dopo oltre 1,2 milioni di esemplari venduti dal suo debutto nel lontano 2002, il grande SUV di Wolfsburg uscirà di scena nel 2026. È una dipartita annunciata, un sacrificio sull’altare della mobilità elettrica che, se non altro, viene celebrato con il dovuto pathos.

La Final Edition sarà ordinabile fino a marzo 2026 e sarà disponibile su ogni linea di allestimento, a partire, in Germania, da un prezzo 75.025 euro. Come ogni buon addio, anche questo deve costare un occhio della testa.

La Touareg è stata l’auto che, senza avere l’eccessiva allure delle sue cugine Audi Q7, Porsche Cayenne o arrivando fino alla Lamborghini Urus (con cui ha condiviso la piattaforma), ha rappresentato la versatilità e la tecnologia al vertice per Volkswagen.

L’era moderna della Touareg è stata dominata dall’ibrido plug-in, in particolare con la versione di punta R eHybrid, che è diventata il modello più potente mai prodotto da Volkswagen (ben 462 CV e 700 Nm). Un SUV che poteva fare i 250 km/h e allo stesso tempo vantare una capacità di traino di 3,5 tonnellate.

Come ogni edizione speciale di fine serie che si rispetti, la Final Edition è un trionfo di personalizzazione e loghi incisi. Aspettatevi di trovare la scritta “FINAL EDITION” incisa sui montanti posteriori, impressa sulla leva del cambio e, sugli allestimenti superiori, illuminata sulla plancia e sui battitacco.

L’uscita di scena della Touareg termica apre chiaramente la strada a una sua erede spirituale totalmente elettrica, forse una fantomatica ID. Touareg o un SUV di segmento alto derivato dalla piattaforma ID.7. Ma nessun SUV elettrico avrà mai il glamour tecnico di un V10 capace di trainare praticamente qualunque cosa.