Nuova Volkswagen Touareg: il ritorno segna l’inizio di una rivoluzione

La decisione di Volkswagen di interrompere la produzione della Touareg dal prossimo anno aveva destato più di una perplessità. Ora però emerge il motivo: il nome non scomparirà, ma tornerà in una veste completamente nuova. Secondo quanto riportato da Automobilwoche, infatti, la futura generazione si chiamerà Volkswagen ID. Touareg ed entrerà a far parte della famiglia elettrica del marchio.

Volkswagen: la nuova Touareg cambierà totalmente

Il progetto è ambizioso, soprattutto in un momento in cui le vendite di EV non stanno decollando in Europa e Stati Uniti come previsto. Ciononostante, la casa automobilistica sembra intenzionata a scommettere forte sull’elettrificazione e lo dimostra l’annuncio della nuova serie ID, che abbandona i numeri per passare ai nomi classici. L’inedita ID. Touareg dovrebbe essere il primo modello costruito sulla nuova piattaforma SSP, inizialmente destinata a ID. Roc e ID. Golf, entrambi posticipati verso la fine del decennio.

Il cambio di rotta rappresenta una rottura totale con la tradizione, poiché tutte le precedenti generazioni di Touareg avevano condiviso gran parte della meccanica con Porsche Cayenne e Audi Q7. La futura ID. Touareg, invece, non avrà nulla a che vedere con la Cayenne elettrica, sviluppata su architettura PPE e attesa a breve.

In un contesto in cui Volkswagen sta progressivamente trasformando in elettrici quasi tutti i suoi modelli storici, da Polo a Golf, da Tiguan a T-Roc, l’arrivo di una ID. Touareg sembra un passo quasi inevitabile. Resta da vedere se questa scommessa porterà i frutti sperati o se, al contrario, segnerà la fine definitiva del leggendario SUV nella sua forma più autentica. Nel frattempo la casa automobilistica ha posticipato il lancio dei suoi due EV di punta, segno che il mercato, probabilmente, non è ancora pronto per i modelli elettrici del marchio tedesco.