Volkswagen pensa da anni alla guida autonoma di massimo livello

C’era una volta una concept car piuttosto sorprendente e allo stesso tempo sconcertante. Specie se osserviamo i tentativi odierni dall’occidente all’oriente di affermarsi attraverso sistemi avanzati di guida autonoma e robotaxi, ci rendiamo conto di quale lotta si sia innescata proprio nel corso di quest’ultimo anno.

Nel settembre del 2022. Volkswagen ha svelato la GEN.TRAVEL, una concept car compatta elettrica, pensata per essere autonoma a Livello 5 (ovvero il livello massimo di guida autonoma). La concept car arrivava per suggerire e, possibilmente, ridefinire il concetto di viaggio e di spazio interno.

Sebbene gli interni siano senza dubbio degni di nota e visionari, è il design esterno quello che davvero distingue la Volkswagen proiettata al futuro. Dalla parte anteriore alla posteriore, dai paraurti al tetto, la GEN.TRAVEL combina forme morbide a quelle angolari in un design altamente distintivo, con un parabrezza e una parte posteriore che si discostano da qualsiasi altra cosa si sia vista in precedenza.

Questa Volkswagen futuristica è un veicolo visibilmente ribassato, che offre una visione completa e desicamente “immersiva” del mondo esterno ai passeggeri nell’abitacolo. Il fulcro del suo design è rappresentato dalla cabina trasparente. Mentre lo stile essenziale dei suoi interni, come già accennato, risiede nella sua configurazione quasi ermetica, e la rende un’auto rilassante. A concludere l’ingresso nella “cabina di vetro”, le porte laterali a conchiglia assicurano un’entrata e un’uscita agevoli per i passeggeri.

La GEN.TRAVEL, come accennavamo, è un veicolo autonomo di Livello 5, dotato di sospensioni attive e di ABC (Active Body Control). Questo sistema prevede anticipatamente tutti i movimenti del veicolo, sia verticali che laterali, dall’accelerazione alla frenata e alla curva. Ciò consente al veicolo a quattro posti di mantenere una guida efficiente e l’ottimizzazione della sua traiettoria di percorrenza. Non è fantascienza ma è una concept car.

Questa Volkswagen che schiaccia l’occhio a una “generazione di viaggiatori”, va persino oltre il concetto di semplice concept car: è uno sguardo verso il futuro della mobilità. Con il suo design unico, gli interni modulari e le avanzate capacità di guida autonoma, la GEN.TRAVEL rappresenta un mondo in cui il trasporto non è solo un modo per spostarsi da un punto A a un punto B. Un mondo per cui diverse case automobilistiche stanno sgomitando per arrivare per prime a garantire trasporti davvero autonomi e senza “intoppi”.