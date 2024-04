Volkswagen: svelata l’anteprima della nuova gamma di veicoli elettrici

Volkswagen ha pubblicato un’anteprima della concept car che verrà presentata al Salone di Pechino 2024 che si terrà dal 25 aprile a 4 maggio. Nell’immagine pubblicata sui social si intravede quello che sembra un SUV coupé con lo slogan “Design a new era”, che andrà a differenziarsi dai modelli attuali del Gruppo tedesco.

Volkswagen mostra un’anteprima della nuova era del marchio

Dall’immagine è possibile vedere un SUV coupé con passaruota marcati, un frontale ribassato e un parabrezza inclinato, un tetto spiovente e la zona posteriore che sembra mirata all’ottimizzazione dell’aerodinamica. Lo slogan lascia pensare che il concept darà un’anteprima di quella che sarà un’intera gamma di veicoli, con tutta probabilità (anche) elettrici. Da qui potranno nascere infatti sia SUV di grandi dimensioni, che auto più compatte.

Al momento non è chiaro se la nuova gamma interesserà soltanto il mercato cinese, dato che in passato Volkswagen disse che aveva intenzione di proporre in quel mercato diversi nuovi veicoli. L’obiettivo infatti era quello di portare auto dall’estetica più accattivante e moderna rispetto all’ID 4, ID 5 e ID 6 disponibili al momento sul mercato cinese.

Nei primi tre mesi dell’anno il Gruppo tedesco ha avuto un crollo importante nel mercato delle auto elettriche: il 3% a livello globale e il 34% in Europa, un dato decisamente preoccupante per l’azienda. L’auto che ha avuto più successo in Europa è la Golf, ritornata sui gradini più alti del podio nelle classifiche di marzo 2024 e del primo trimestre dell’anno.

Il brand intende proseguire verso le auto a zero emissioni e, per farlo, ha aggiornato le linee di produzione della fabbrica di Zwickau, dove inizialmente erano previsti oltre 10.000 licenziamenti. L’azienda ha però trovato un accordo con il sindacato IG Metall, assicurando che i dipendenti avranno garantito il posto di lavoro almeno fino al 2030. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire i dettagli del nuovo concept dell’azienda tedesca che darà inizio ad una nuova era del marchio.