Volkswagen presenta il concept ID. Code che anticipa il futuro elettrico del marchio

Dopo aver visto il teaser qualche giorno fa, il concept ID. CODE di Volkswagen fa ufficialmente il suo debutto al Salone di Pechino 2024. Si tratta di un concept che anticipa quelli che saranno i futuri modelli elettrici del marchio, dedicati esclusivamente per il mercato cinese, come annunciato dal CEO dell’azienda Thomas Schäfer: “Il concept ID. CODE consente di dare un primo sguardo al futuro di Volkswagen in Cina. Il nuovo linguaggio di design e il nuovo standard tecnologico risponderà alle esigenze e ai desideri dei nostri clienti in Cina. In questo modo daremo inizio ad una nuova era della mobilità nel Paese”.

Volkswagen ID. CODE: i primi dettagli del futuro elettrico del brand

Il concept ID. CODE di circa 5 metri presenta passaruota pronunciati, montanti D ispirati dalla prima Golf, cerchi in alluminio da 24 pollici ottimizzati per l’aerodinamica, uno spoiler posteriore e gruppi ottici sottili che si estendono per tutta la larghezza del veicolo, con il logo del brand illuminato al centro.

La Light Cloud, un sistema di comunicazione interattivo, insieme ai fari 3D-Eyes, interagiranno con gli utenti attraverso l’utilizzo di diverse colorazioni e messaggi visivi. Gli anabbaglianti e gli abbaglianti sono disposti verticalmente all’estremità del paraurti, mentre in basso si trova un sensore radar che si illumina quando la funziona di guida autonoma di Livello 4 è attiva.

Per quanto riguarda gli interni, sono stati utilizzati materiali sostenibili e sono stati pensati per offrire il massimo comfort. I sedili utilizzati, come spiegato dalla casa automobilistica, ricordano quelli della prima classe di aerei di linea e sono girevoli e regolabili in base alle preferenze dei passeggeri. Infatti, potranno essere girati anche a 180 gradi in modo che i passeggeri anteriori potranno sedere di fronte ai passeggeri posteriori, creando quindi una sorta di salotto.

Quando la funzione di guida autonoma di Livello 4 viene attivata, infatti, si può scegliere di far “sparire” il volante nella plancia per aumentare lo spazio all’interno dell’abitacolo e girare la “poltrona”. Infine, non è più disponibile il classico schermo per il sistema infotainment, ma ogni informazione verrà mostrata sull’Head-Up display con realtà aumentata. Insomma, il concept ID. CODE di Volkswagen ci proietta nel futuro dell’industria automobilistica.