Volkswagen Golf: al via la produzione del restyling a Wolfsburg

È iniziata a Wolfsburg la produzione della Volkswagen Golf restyling, il modello iconico che quest’anno sta celebrando i suoi 50 anni di successi. La prima unità uscita dalla catena di montaggio è una Golf Style nel colore blu anemone metallizzato, che rappresenta il primo passo verso un futuro ancora più luminoso per questa vettura simbolo del Gruppo Volkswagen.

Restyling Golf Volkswagen: le novità estetiche e tecnologiche

Il restyling della Golf introduce diverse novità estetiche, tra cui un paraurti anteriore ridisegnato e nuovi fari a LED più sottili e slanciati. Tra gli optional spiccano i fari IQ. Light LED Matrix, che regalano un’illuminazione adattiva e di alta qualità.

Anche l’abitacolo è stato oggetto di aggiornamenti tecnologici significativi; come il nuovo sistema infotainment con un display touch da 12,9 pollici e un’interfaccia utente rinnovata, per un’esperienza più intuitiva e piacevole. Tra le novità troviamo anche l’assistente vocale ora integrato con ChatGPT, offrendo un’interazione più avanzata.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, al momento in Italia sono disponibili i turbo benzina 1.5 TSI da 115 CV e 150 CV con cambio manuale a 6 marce, e due motori turbo benzina mild hybrid a 48 V 1.5 eTSI da 115 CV e 150 CV con cambio DSG a 7 marce. L’offerta comprende anche i turbodiesel 2.0 TDI SCR da 115 CV e 150 CV, rispettivamente con cambio manuale a 6 marce e DSG a 7 marce. Nei prossimi mesi arriveranno anche i modelli Plug-in.

I prezzi per il mercato italiano partono da 30.150 euro.

La Golf restyling, con il suo design rinnovato, le tecnologie all’avanguardia e la sua una gamma di motori efficienti, è pronta a scrivere un nuovo capitolo di successo nella sua lunga storia. Un modello che continua a essere un punto di riferimento nel segmento delle hatchback compatte, offrendo ai clienti il giusto mix ricercato ed esclusivo di prestazioni, comfort e sicurezza.

Golf Volkswagen, un traguardo storico per lo stabilimento di Wolfsburg

L’avvio di produzione della Golf restyling rappresenta un traguardo importante non solo per la storia di questo modello iconico, ma anche per lo stabilimento di Wolfsburg, che dal 1974 è il cuore produttivo della Golf a livello mondiale. Oltre la metà dei 37 milioni di Golf vendute fino a oggi, circa 400.000 unità all’anno, sono stati prodotti proprio nello stabilimento tedesco.

Proprio in questi giorni, l’impianto di Wolfsburg ha celebrato un altro traguardo significativo: il 48milionesimo veicolo uscito dalla catena di montaggio. Un record che sottolinea l’eccellenza ingegneristica e produttiva del Gruppo Volkswagen.