Gruppo Volkswagen: primo trimestre 2024 positivo, male le elettriche

Per il Gruppo Volkswagen i primi tre mesi del 2024 sono stati molto positivi, con ottimi risultati di vendita in mercati importanti come Cina, Nord e Sud America. Il Gruppo automobilistico tedesco ha consegnato un totale di 2,10 milioni di veicoli, per una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Gruppo Volkswagen: svelati i numeri inerenti al primo trimestre del 2024

Le vendite di veicoli con motore a combustione interna hanno raggiunto 1,93 milioni di unità, una crescita del 4% rispetto al primo trimestre del 2023. Le vendite di auto elettriche sono “soltanto” 136.400, con la Cina che ha registrato un aumento del 91%. Non si può dire lo stesso del mercato europeo, che ha registrato un calo del 24% in questo segmento. Nonostante la crescita del mercato cinese, il calo di tutti i mercati è del 3% rispetto allo scorso anno.

Le auto immatricolate in Europa sono state 906.700, numeri simili registrati già lo scorso anno, e di queste 74.400 sono auto elettriche. La regione Asia-Pacifico ha visto invece una crescita con 764.800 vendite, di cui 693.600 vendute soltanto in Cina. Le auto elettriche immatricolate sono soltanto 41.000, ma in linea generale il mercato è cresciuto dell’8% rispetto allo scorso anno.

Il Gruppo Volkswagen ha registrato 227.100 veicoli in Nord America, di cui 155.900 negli Stati Uniti. Le auto elettriche vendute sono state 13.200. In Sud America, ma più nello specifico il mercato brasiliano, le vendite registrate sono 119.000, con 93.500 veicoli soltanto in Brasile. La crescita in questo caso è del 26% rispetto allo scorso anno.

Tra le auto più vendute troviamo Volkswagen ID.4/ID.5 con 36.600 unità, seguita da ID.3 e Audi Q4 e-tron con 26.100 e 22.800 vendite, rispettivamente. Seguono Skoda Enyaq con 14.000 immatricolazioni, Audi Q8 e-tron con 9.600, Volkswagen ID. Buzz con 7.000 e CUPRA Born con 6.900. Nei prossimi mesi a questa classifica si aggiungerà sicuramente anche il restyling della Golf, di cui la produzione è appena stata avviata.