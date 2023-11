La prima auto al mondo a guida autonoma di livello 4 arriva dalla Cina

In Europa il livello massimo di guida autonoma consentito è il 2, negli USA Mercedes ha ottenuto il lasciapassare per il 3 in alcuni Stati. Ora per la Cina è disponibile il primo modello a raggiungere il livello 4. Si tratta della JiYue Robocar 01, vettura nata dalla partnership tra Baidu (motore di ricerca) e Geely, colosso dell’industria automobilistica che tra i vari brand annovera Volvo, Polestar, Lotus, Smart e Zeekr.

JiYue Robocar 01: la prima auto a guida autonoma di livello 4

Reduce da una profonda riorganizzazione interna, avvenuta un paio di mesi fa, JiYue promette delle capacità fin qui mai raggiunte da nessun veicolo. Il produttore, precedentemente noto come Jidu, saprebbe percorrere il 90 per cento delle autostrade cinesi e tre grandi città del Paese asiatico – Pechino, Shanghai e Hangzhou – senza l’intervento del conducente. A tal proposito, la compagnia assicura che nel 2024 le strade sulle quali potrà circolare a guida autonoma in maniera totalmente indipendente saranno 200. Ma (prima di volare con la fantasia) saranno esclusivamente della terra dei dragoni.

Dal 2021 gli ingegneri informatici stanno lavorando sulla suite tecnologica Apollo, adesso svelata al pubblico nella sua versione più sofisticata, basata sull’Intelligenza artificiale. Si basa sul chip Nvidia Drive Orin e fa affidamento su 11 telecamere e 12 radar, alcuni a ultrasuoni, altri a onde. Inoltre, la Robocar 01 è in grado di parcheggiarsi da sola. Una volta scesi dal mezzo, sarà sufficiente mandare un comando vocale e lei eseguirà le manovre governata dall’IA, cercando posto nel raggio di 2 km.

Al momento dell’uscita nelle concessionarie, la prima auto a guida autonoma sarà disponibile in due versioni, a uno o due motori elettrici, rispettivamente da 272 o 544 CV. La tipologia high performance copre lo “zerocento” in 3,8 secondi. Per quanto riguarda le varianti di batteria, ne prevede due: una da 71,4 kWh con 550 km di autonomia e da 100 kWh da 720 km di percorrenza.

I valori sono però nel ciclo CLTC, lo standard cinese, di norma molto più generoso nelle stime in confronto al nostro WLTP. Sebbene sia un’esclusiva delle concessionarie locali, la Robocar 01 promette di apportare una ventata di rinnovamento come mai lo si era visto prima. Mentre il lv. 3 deve tuttora essere introdotto nel Vecchio Continente, la Repubblica del Dragone innesta la quinta. E conferma di essere parecchio avanti nello sviluppo dei software, a conferma di quanto detto dal gruppo Volkswagen, secondo cui ha almeno uno o due anni di vantaggio sulle realtà occidentali.