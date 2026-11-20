Un numero apparentemente modesto, ovvero circa 4.700 Twingo (rigorosamente elettriche), sono state immatricolate in Francia a ottobre. Tanto è bastato per diventare l’auto a batteria più venduta del Paese, quello di casa, potremmo dire, escludendo il grosso lavoro cinese dietro. Dal debutto in primavera ne sono state vendute oltre 26.000, e in Europa la piccola Renault guida il suo segmento.

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Il problema, per Renault, è il più piacevole che possa capitare e anche il più insidioso: servono auto, subito, e i clienti non aspettano in eterno. A Novo Mesto, in Slovenia, dove nascono anche Dacia Spring e Nissan Pixo, che con la Twingo condividono piattaforma, meccanica e struttura, si è dovuto accelerare. A settembre è entrato in linea un secondo turno, con due mesi d’anticipo sul piano. Oggi escono 35 vetture all’ora, che diventeranno 40 entro Natale, e si lavora anche il sabato.

Thierry Charvet, direttore industriale e qualità del gruppo, non nasconde che all’inizio la macchina si è inceppata: il volume degli ordini è stato tale da non permettere consegne rapide nei primi mesi. Ora, assicura, i tempi si accorceranno senza intaccare la qualità.

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Sugli stampi per plastica e lamiera il nodo è semplice, perché una volta pronti si produce quanto serve. Per i componenti più specifici, invece, il lavoro è partito a maggio, appena si è visto che la curva puntava verso l’alto, proprio per scovare in anticipo i colli di bottiglia. I fornitori, va da sé, hanno dovuto tenere il passo.

Fin qui, si parla dell’Europa che applaude. In Paesi come Spagna, o la stessa Italia, l’accoglienza non è stata troppo calorosa. Nel primo caso la piccola francese si ritrova 26esima tra le più compatte elettriche vendute, mentre tra gli automobilisti italiani, dopo un avvio moderatamente concincente (con 500 ordini prima del debutto commerciale ufficiale) la Twingo, questo autunno, si è fermata solo al settimo posto tra le city car a batteria.

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Si potrebbe pensare che a decidere sia il prezzo (che parte da 19.500 euro). Invece la Twingo costa meno di una concorrente agguerrita come la BYD Dolphin Surf nell’allestimento Active, anche aggiungendo la ricarica rapida, che sulla cinese è di serie e sulla francese è un optional. Offre pure più autonomia, 264 contro 220 km. Forse manca l’entusiasmo di avere una piccola elettrica con cui scovare una colonnina libera o funzionante.

