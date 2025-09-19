Volkswagen ID. Lupo: la nuova city car punta a triplicare le vendite della up!

Volkswagen ha spiegato le ragioni della sua scelta di non sviluppare varianti Skoda, SEAT o Cupra della futura city car derivata dal concept ID.Every1, ribadendo però che un modello di questo tipo è indispensabile in un mercato sempre più minacciato dall’avanzata dei costruttori cinesi.

Volkswagen: la nuova ID. Lupo punta a vendere tre volte più della up!

In una recente intervista ai microfono di Auto Express, Kai Grünitz, responsabile dello sviluppo tecnico del marchio Volkswagen, ha sottolineato: “È fondamentale avere un modello d’ingresso. Se non lo produciamo noi, lo faranno i cinesi e se i giovani neopatentati iniziano con un marchio cinese, potrebbero restarvi fedeli per tutta la vita”.

Grünitz ha ammesso che creare una piccola elettrica a prezzi accessibili non è affatto semplice, nemmeno con le risorse del Gruppo Volkswagen. “Si può fare un’auto sotto i 20.000 euro, progettata, disegnata e costruita in Europa, con una filiera europea? Sì, ma è una sfida enorme”, ha dichiarato.

Non è la prima volta che il marchio si ritrova ad affrontare il segmento A: nel 2011 il gruppo lanciò SEAT Mii, Skoda Citigo e Volkswagen up!, un trio di city car a benzina che ebbe un buon riscontro. Da allora, però, il segmento è progressivamente scomparso, complice la difficoltà di generare profitti e la transizione all’elettrico. Oggi le ultime up! del 2023 continuano a essere richieste come usato.

Spiegando perché la nuova city car elettrica non porterà altri badge del gruppo, Grünitz ha chiarito: “Per segmenti grandi come quello delle utilitarie, tre marchi possono avere senso. Ma per le city car, il mercato è troppo ristretto. Non tutti i brand possono essere presenti in ogni categoria. In questo caso ci sarà solo Volkswagen”.

Secondo il manager, la futura ID.1 avrà il compito di sostituire up!, Mii e Citigo con volumi anche tre volte superiori. “Perché proprio Volkswagen? Perché il nostro nome significa auto del popolo. È per questo che abbiamo deciso di investire in questo progetto”.

Grünitz ha dichiarato che la nuova ID. Lupo, che dovrebbe sostituire il nome ID. 1, venderà almeno tre volte più della up!. Nel frattempo il marchio lavora anche ad altre auto della gamma ID., come la ID. Polo e la ID. Tiguan, tra le altre.