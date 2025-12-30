La Lancia Delta H Integrale musa per un tuning sulla Suzuki Jimny

La Lancia Delta HF Integrale è un’auto molto amata dagli appassionati, a tutte le latitudini, complici i successi a raffica messi a segno nel mondiale rally. La sua carrozzeria non è propriamente bella, ma ha carisma da vendere. C’è chi la sceglie per musa.

Alcuni elementi del suo design sono stati la fonte di ispirazione per un tuner giapponese, noto come Damd, che si è lanciato nella reinterpretazione di un fuoristrada (o piccolo SUV) a cinque porte, firmato da un marchio diverso. Qui, infatti, il lavoro ha preso forma da un modello mai realizzato dalla casa italiana.

Oggetto dell’intervento è stato un prodotto di Suzuki, sottoposto a una rivisitazione stilistica abbastanza corposa, specie nel frontale. Qui le parentele visive con la Lancia Delta HF Integrale si fanno abbastanza evidenti. Anche le muscolature dei passaruota, lo spoiler sopra il lunotto e il design dei cerchi in lega si collegano al look dell’iconica berlina sportiva, da cui viene pure mutuata una delle livree più esclusive della serie: quella dell’Edizione Finale, plasmata in soli 250 esemplari.

Advertisement

Ne deriva un concept di forte impatto scenico, per un mezzo off-road capace di richiamare gli sguardi, con il vigore delle sue note espressive. Il nome Armata, con cui è stato battezzato, evidenzia la sua robustezza, anche estetica. Base di lavoro è stata una Suzuki Jimny a cinque porte, aggiornata sia nella tela grafica che in alcuni aspetti legati alla natura di fuoristrada, per potenziarne le doti negli scenari più impegnativi.

Foto Damd

Il kit usato per la carrozzeria include passaruota svasati, portapacchi e finiture personalizzate. Davvero singolare l’effetto della conversione. Anche se in passato il piccolo off-road giapponese aveva catturato l’attenzione di vari specialisti del tuning, nessuno si era spinto a tanto. Del resto, non è proprio la cosa più naturale al mondo scegliere lo stile della Lancia Delta HF Integrale come fonte di ispirazione per un veicolo del genere. Solo le forme squadrate della carrozzeria creano una connessione (molto generica a dire il vero) fra i due veicoli, altrimenti del tutto diversi.

Advertisement

Damd è stato bravo nel rendere credibile l’innesto degli stilemi presi a prestito dall’auto italiana. Il flusso visivo sembra infatti abbastanza naturale, anche se non è propriamente fluido. Cambia in modo marcato, rispetto a prima, il carattere estetico, ora più incisivo e corsaiolo. I fari anteriori rotondi quadrupli e la griglia sembrano proprio quelli della Lancia Delta HF Integrale. La loro aggiunta produce un’immagine da rally. Anche i paraurti sportivi creano una connessione.

Non sono stati rilasciati dettagli tecnici completi, ma come suggeriscono i colleghi di Carscoops l’assetto lascia ipotizzare un rialzo delle sospensioni, soprattutto rispetto alla Jimny Nomade di serie. Nessuna modifica è stata apportata al motore, che resta il 4 cilindri aspirato da 1.5 litri dell’auto di partenza, in grado di sviluppare una potenza massima di poco superiore ai 100 cavalli. Questa energia viene trasmessa alle quattro ruote motrici col supporto di un cambio manuale a cinque marce, ma in opzione si può anche scegliere l’automatico a quattro rapporti, meno intonato però al nuovo look del mezzo. Che ne pensate? Sarebbe interessate conoscere il vostro punto di vista.

Advertisement

Foto Damd Foto Damd Foto Damd Foto Damd Foto Damd

Fonte | Carscoops