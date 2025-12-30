Nuova Alfa Romeo Stelvio: mancano poche ore al 2026 ma del SUV si sono perse le tracce

Il 2025 doveva essere l’anno della nuova Alfa Romeo Stelvio ed invece mancano ormai pochi giorni anzi poche ore al 2026 e della futura generazione del SUV di segmento D del biscione si sono letteralmente perse le tracce. Dopo i primi avvistamenti del prototipo camuffato in strada ed un teaser in cui veniva anticipata la firma luminosa a V del posteriore, tutto è stato fermato. La nuova dirigenza di Stellantis non era convinta dal progetto che prevedeva solo motori elettrici e forse secondo alcune voci anche lo stesso design potrebbe aver spinto la nuova direzione del marchio ad optare per alcune modifiche.

A poche ore dal 2026 non si hanno notizie della nuova Alfa Romeo Stelvio: il prossimo anno chiederemo a Chi l’ha visto?

Nuova Alfa Romeo Stelvio probabilmente non arriverà nemmeno nel 2026. Qualcuno scherzosamente afferma che forse dovremo chiedere alla trasmissione “Chi l’ha visto?” per avere qualche informazione sul suo destino. In realtà da questo punto di vista il 2026 dovrebbe essere un anno importante. Infatti e assai probabile che avremo finalmente notizie certe quanto meno sull’anno di debutto. Se sarà insomma 2026, 2027 o 2028.

Difficilissimo che sia il 2026 l’anno giusto come vi abbiamo scritto in numerosi altri articoli. A Cassino non sono ancora pronti per la nuova produzione e non se ne parla prima del 2028. Probabile che il debutto o quantomeno la prima rivelazione del modello senza veli avvenga nel 2027.

Quanto al 2026 non escludiamo che finalmente le foto spia del prototipo in strada possano magicamente riapparire di nuovo e ovviamente anche l’ipotesi che Alfa Romeo possa ravvivare l’attesa con qualche immagine teaser sembrano un’ipotesi tutt’altro che remota.

Ad ogni modo nel 2026 della nuova Alfa Romeo Stelvio si parlerà sicuramente tanto anche se di concreto purtroppo ci sarà ancora poco. Non a caso l’attuale generazione è stata confermata non solo per il 2026 ma anche per il 2027 e nei prossimi due anni vedremo diverse versioni in edizione limitata con la speranza che il lento addio del modello al mercato possa avvenire nella maniera più dignitosa possibile. Si continuerà a discutere su come sarà il design del nuovo Stelvio.

Qui vi mostriamo alcuni render di Alessandro Masera realizzati qualche tempo fa che mostrano un SUV dalle forme sinuose e accattivanti. Si tratta indubbiamente di una ipotesi assai migliore rispetto a quella prospettata dalle immagini di brevetto apparse lo scorso anno sul web e che hanno praticamente ispirato decine di rendere sulla futura Stelvio.

Appare un po’ difficile che sia effettivamente questo il design della nuova Alfa Romeo Stelvio. Quello che speriamo è che comunque il SUV mantenga un certo stile e che possa insomma immediatamente essere indetificato come un’auto di Alfa Romeo piuttosto che come una Peugeot o una DS. Poi ovviamente la speranza è che anche lato motori vengano fatte delle scelte quantomeno interessanti in modo da offrire ancora prestazioni, piacere di guida in puro stile Alfa Romeo. Si parla del V6 Nettuno Maserati e del nuovo Hurricane 4 potenziato appositamente per il biscione. Staremo a vedere.