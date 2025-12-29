Rapporto TÜV 2026, i numeri che spaventano i possessori di Tesla

Non c’è niente di più spietato di un rapporto tecnico tedesco per smontare i sogni di gloria dell’automobilista moderno. Il Rapporto TÜV 2026 ha messo sotto la lente d’ingrandimento il mercato tedesco, in generale molto simile a quello di altri importanti Paesi europei, e il verdetto per Elon Musk e Tesla è una sostanziale doccia fredda.

La Tesla Model Y, l’auto più venduta al mondo nel 2023 e 2024, si è guadagnata il poco invidiabile titolo di “modello che invecchia peggio”. Dopo soli 2-3 anni, presenta un tasso di deterioramento (in pratica, riscontro di problemi e difetti) del 17,3%, un dato definito “pericoloso” e il peggiore registrato in un decennio per auto così giovani. La sorella Tesla Model 3 non se la cava meglio ed è terzultima con un indice del 13,1%, superata persino dalle vecchie Ford Mondeo (14,3%) e tallonata dalle Dacia Logan e Duster.

Di chi è la colpa? Secondo l’associazione TÜV, il peso eccessivo delle batterie massacra le sospensioni, mentre i freni soffrono paradossalmente di “disuso”. L’eccessiva frenata rigenerativa fa sì che i dischi si deteriorino per inattività. Tesla degna di una commedia: l’auto è così efficiente nel recuperare energia che finisce per arrugginire i propri freni.

Tuttavia, il mondo elettrico non è tutto da rottamare. Mentre le Tesla affondano, altre “batterie su ruote” brillano per affidabilità. La Mini Cooper SE vanta un tasso problematico (mettiamola così) del 3,5%, seguita dall’Audi Q4 e-tron (4%) e dalla Fiat 500e (4,2%), che si conferma la migliore city car. Anche la Opel Corsa elettrica e la Volkswagen ID.3 si piazzano nella Top 10 tra le auto di 4-5 anni.

Per quanto riguarda le termiche, le Volkswagen Golf Sportsvan e T-Roc restano i punti di riferimento con il 4% di difetti. Se invece si è alla guida di una Renault Clio di oltre 10 anni, sappiate che siete nel gruppo del record assoluto dato il tasso del 40,4%. Forse è il caso di cambiare auto. Non con una Tesla, però.