Fiat Grizzly e Lancia Gamma tra le auto più attese del 2026: manterranno le promesse?

Fiat Grizzly e nuova Lancia Gamma sono due tra le novità automobilistiche più attese in Italia nel 2026 che sta per iniziare. Il primo è il nuovo SUV di segmento C di Fiat conosciuto anche con i soprannomi di Giga Panda e Pandissima che inizialmente avrebbe dovuto debuttare a metà 2025 ma che invece a quanto pare vedremo forse nell’ottobre del 2026. Sarà una sorta di versione più grande della Fiat Grande Panda. La somiglianza tra le due auto sarà evidente, soprattutto all’anteriore. Qualche cambiamento in più al posteriore e agli interni anche se ovviamente il family feeling tra le due vetture sarà evidente anche li.

Entro fine 2026 arriveranno finalmente Fiat Grizzly e Lancia Gamma: cresce la curiosità e si spera che possano sorprendere

La principale differenza tra Fiat Grizzly e Grande Panda sta nelle dimensioni. Infatti se la seconda è lunga appena 3,99 metri la prima sarà all’incirca 4,4 metri. Quindi offrirà molto più spazio interno e sarà dunque perfetta per le famiglie numerose o per chi comunque ha bisogno di maggiore spazio all’interno della propria auto ma rimanendo comunque in una fascia di prezzi abbastanza popolare.

Fiat Grizzly non è detto che sia il nome definitivo. Al momento le ipotesi in cantiere sono molte alimentate dai silenzi di Fiat che preferisce mantenere il mistero attorno al nome scelto per questo SUV che potrebbe essere un temibile concorrente per Dacia Duster grazie ad un rapporto qualità prezzo davvero interessante e ad un prezzo di partenza che potrebbe essere ben al di sotto dei 20 mila euro.

In gamma ci saranno versioni a benzina, ibride ed elettriche che garantiranno ampia scelta a tutti coloro che decideranno di acquistare questo modello di Fiat destinato a far conquistare nuove e preziose quote di mercato alla principale casa automobilistica italiana. Rimane anche il mistero su una presunta versione a 7 posti dapprima confermata e che però negli ultimi tempi sembra essere uscita dai radar forse per motivi tecnici. Ad ogni modo questo SUV promette di fare scintille sul mercato anche perchè va a collocarsi in un segmento molto popolare.

L’altra grande novità attesa da molti nel 2026 è la nuova Lancia Gamma che dovrebbe debuttare nella seconda metà dell’anno. Si tratta della futura top di gamma del marchio che sancisce il ritorno in Italia della produzione di una vettura Lancia dato che la nuova Ypsilon viene prodotta a Saragozza in Spagna. Questa vettura è considerata fondamentale per il futuro del marchio che rischia secondo alcuni addirittura di essere tagliato se nei prossimi anni le cose non andranno in un certa maniera.

Si tratterà di un SUV con uno stile molto simile a quello della Nuova Ypsilon soprattutto per quanto riguarda la parte anteriore. Lo stile comunque sarà quello di un classico SUV lungo 4,7 metri, alto e muscoloso che sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium. I prezzi non saranno economici. Ci saranno versioni ibride entry level e versioni elettriche più care. Si spera che questo modello possa far fare un salto di qualità in Europa al brand che al momento con la nuova Ypsilon non sembra ancora essere decollato.

Insomma pur in assenza di novità concrete per Alfa Romeo il 2026 di Stellantis ed in particolare delle case italiane potrebbe essere molto interessante grazie alla Fiat Grizzly e alla nuova Lancia Gamma che promettono di far parlare a lungo di loro. Speriamo che almeno l’accoglienza sia delle migliori dato che entrambi i brand italiani puntano forte su queste vetture per il loro futuro nel breve e medio periodo.