Nuova Fiat 500 Hybrid, arriva la prima stroncatura: “E’ lenta e non sembra nemmeno ibrida”

Prima brutta notizia per la nuova Fiat 500 Hybrid a circa 2 mesi dall’apertura degli ordini. La nuova vettura di Fiat che viene prodotta a Mirafiori e che dovrebbe contribuire alla crescita della produzione dello stabilimento di Stellantis con oltre 100 mila unità ogni anno, nelle scorse ore è andata incontro alla prima stroncatura della sua carriera. Infatti il famoso sito Autoweek ha testato la vettura e la sua recensione però non è stata particolarmente positiva, anzi tutt’altro.

Autoweek bacchetta la nuova Fiat 500 Hybrid: “E’ lenta e non sembra nemmeno ibrida

La nuova Fiat 500 Hybrid è stata testa per Autoweek da Stephan Vermeulen che non è stato assolutamente tenero con la vettura. Evidentemente nei Paesi Bassi la stampa è meno compiacente rispetto all’Italia dove basta poco per convincere i “video recensori” che spesso non possono che parlare bene dell’auto che gli viene messa a disposizione gentilmente dalle stesse case automobilistiche. Vermeulen ha innanzi tutto criticato l’assistenza elettrica del sistema ibrido a 12 volt che secondo lui nella vita reale è davvero minima per non dire quasi inesistente.

“L’assistenza elettrica offerta dal sistema ibrido a 12 volt è praticamente insignificante: l’unico segnale di un generatore di avviamento in grado di immagazzinare energia è la barra verde di dimensioni relativamente grandi sul quadro strumenti. Durante la guida, non si percepisce alcun incremento di potenza e Fiat non specifica nemmeno il valore nominale dell’assistenza elettrica”, ha dichiarato.

Nemmeno il motore pare convincere il giornalista e tester che ritiene abbia fatto un passo indietro rispetto alla versione elettrica del modello con i suoi 65 cavalli che effettivamente sembrano troppo pochi anche per un’auto compatta come questa. “Il passo indietro con questo motore è particolarmente evidente se avete mai provato la facilità con cui si muove la Fiat 500e elettrica, con 95 o 118 CV. Con quell’unità, la 500 elettrica è una vera velocista urbana, scattante e senza sforzi. Ma in strada la 500 Hybrid deve impegnarsi davvero, proprio come faceva un tempo la 500 originale” ha dichiarato. Secondo il giornalista di Autoweek in parole povere i 65 cavalli del modello non sono esattamente entusiasmanti neanche in città e la mancanza di potenza viene definita come “dolorosa” specie se si usa l’auto in autostrada.

Questo anche in considerazione del fatto che per accelerare da 0 a 100 km/h la nuova Fiat 500 Hybrid ci impiega qualcosa come 16 secondi. Altra cosa non particolarmente positiva secondo Autoweek riguarda i consumi, 5,2 litri ogni 100 km come dichiarato dalla stessa Fiat, che non vengono considerati come un risultato particolarmente brillante.

Tuttavia occorre dire che in questa recensione della nuova Fiat 500 Hybrid ci sono anche degli aspetti positivi che sono stati messi in risalto. Ci riferiamo ad esempio alla presenza del cambio manuale che ha reso l’auto molto divertente da guidare in città dato che ormai solo poche auto permettono ancora di poter cambiare marcia. Promossi anche la guidabilità e gli interni in cui sono stati elogiati i materiali scelti e la qualità generale. Ovviamente nulla da dire nemmeno sullo stile retrò che è quello tipico del modello di Fiat che ancora oggi continua ad essere apprezzato in tutto il mondo.