Primo airbag “casco” che ti racchiude in bozzolo: come funziona

L’innovativo Luxeed V9, il minivan di Huawei e Chery con airbag casco e tecnologie ADAS per una sicurezza su strada senza precedenti.
Ippolito VdiIppolito Visconti
25 Dicembre 2025
Luxeed V9 airbag Luxeed V9 airbag

Alcuni decenni fa, il massimo della raffinatezza tecnologica consisteva nel proporre a bordo del proprio veicolo “propriamente” attrezzato anche l’airbag lato passeggero. Oggi, mentre siamo in balia di frenata autonoma d’emergenza (AEB), monitoraggio degli angoli ciechi e sistemi di riconoscimento facciale per avviare il veicolo, la Cina decide di alzare l’asticella della sicurezza a bordo.

Il nuovo protagonista della sicurezza passiva è il Luxeed V9, un minivan ammiraglia nato dalla joint venture HIMA tra Huawei e Chery, che promette di avvolgerci letteralmente in un bozzolo protettivo.

Luxeed V9 airbag
L’innovazione più eclatante è il primo airbag casco al mondo. Integrato direttamente nei sedili, questo sistema non si limita a gonfiarsi verso il busto, ma esplode attorno a testa, collo, spalle e midollo spinale, creando una sorta di guscio pneumatico individuale per evitare fratture letali. Le foto dei media cinesi suggeriscono infatti l’immagine di un “astronauta imbottito”, ma il fine è nobilissimo, ovvero attenuare l’effetto colpo di frusta e proteggere le zone più vulnerabili della colonna vertebrale.

Luxeed V9 airbag

Il Luxeed V9 non si ferma qui. Grazie alla tecnologia sviluppata da Yanfeng Automotive Interior Systems, il minivan gestisce anche i passeggeri troppo rilassati. Se state viaggiando con i sedili reclinati, i segnali dei sistemi ADAS possono comandare il ritorno automatico in posizione verticale entro pochi millisecondi se rilevano un incidente imminente. È l’auto stessa che ti “mette sull’attenti” per garantirti la postura di sicurezza ottimale. A completare il pacchetto troviamo un airbag integrato nella cintura di sicurezza, progettato per proteggere il busto e stabilizzare ulteriormente la testa durante le proiezioni violente in avanti.

Sotto la scocca di questo gigante lungo 5,3 metri batte un cuore tecnologico ad alta tensione da 800 V su architettura modulare E0X. Il propulsore firmato Huawei e i pacchi batteria di CATL spingono il V9 sia in versione puramente elettrica che EREV. Con oltre 81.000 consegne già effettuate dal marchio Luxeed nel 2025, il V9, si prepara a debuttare la prossima primavera. Chissà, però, se i passeggeri apprezzeranno l’idea di essere “impacchettati” da un airbag.

