Primo airbag “casco” che ti racchiude in bozzolo: come funziona

Alcuni decenni fa, il massimo della raffinatezza tecnologica consisteva nel proporre a bordo del proprio veicolo “propriamente” attrezzato anche l’airbag lato passeggero. Oggi, mentre siamo in balia di frenata autonoma d’emergenza (AEB), monitoraggio degli angoli ciechi e sistemi di riconoscimento facciale per avviare il veicolo, la Cina decide di alzare l’asticella della sicurezza a bordo.

Il nuovo protagonista della sicurezza passiva è il Luxeed V9, un minivan ammiraglia nato dalla joint venture HIMA tra Huawei e Chery, che promette di avvolgerci letteralmente in un bozzolo protettivo.

L’innovazione più eclatante è il primo airbag casco al mondo. Integrato direttamente nei sedili, questo sistema non si limita a gonfiarsi verso il busto, ma esplode attorno a testa, collo, spalle e midollo spinale, creando una sorta di guscio pneumatico individuale per evitare fratture letali. Le foto dei media cinesi suggeriscono infatti l’immagine di un “astronauta imbottito”, ma il fine è nobilissimo, ovvero attenuare l’effetto colpo di frusta e proteggere le zone più vulnerabili della colonna vertebrale.

Il Luxeed V9 non si ferma qui. Grazie alla tecnologia sviluppata da Yanfeng Automotive Interior Systems, il minivan gestisce anche i passeggeri troppo rilassati. Se state viaggiando con i sedili reclinati, i segnali dei sistemi ADAS possono comandare il ritorno automatico in posizione verticale entro pochi millisecondi se rilevano un incidente imminente. È l’auto stessa che ti “mette sull’attenti” per garantirti la postura di sicurezza ottimale. A completare il pacchetto troviamo un airbag integrato nella cintura di sicurezza, progettato per proteggere il busto e stabilizzare ulteriormente la testa durante le proiezioni violente in avanti.

Sotto la scocca di questo gigante lungo 5,3 metri batte un cuore tecnologico ad alta tensione da 800 V su architettura modulare E0X. Il propulsore firmato Huawei e i pacchi batteria di CATL spingono il V9 sia in versione puramente elettrica che EREV. Con oltre 81.000 consegne già effettuate dal marchio Luxeed nel 2025, il V9, si prepara a debuttare la prossima primavera. Chissà, però, se i passeggeri apprezzeranno l’idea di essere “impacchettati” da un airbag.