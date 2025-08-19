Volkswagen, ancora polemiche per i comandi tattili: avviata un’azione legale

Volkswagen è finita al centro di una nuova azione legale negli Stati Uniti, questa volta per via dei comandi tattili presenti sul volante di alcuni modelli. Diversi proprietari hanno infatti avviato una causa collettiva, accusando il costruttore di aver adottato soluzioni considerate pericolose durante la guida.

Volkswagen sotto accusa per i comandi tattili: parte un’azione legale negli USA

La questione si concentra in particolare sulla Volkswagen ID.4, il SUV elettrico della casa automobilistica di Wolfsburg. Gli automobilisti sostengono che i comandi, diversi dai classici pulsanti fisici, possano essere attivati accidentalmente con un semplice tocco del dito. Secondo quanto riportato, basterebbe un tocco involontario per inserire funzioni come il regolatore di velocità adattivo, con conseguenti rischi per la sicurezza. Alcuni automobilisti dichiarano addirittura di esitare a utilizzare i loro veicoli per paura di causare incidenti. La causa è stata depositata presso un tribunale federale nel New Jersey e si fonda sulla presunta violazione delle leggi americane a tutela dei consumatori.

Il malcontento verso i comandi tattili non è una novità. Da diversi anni molti automobilisti criticano l’eccessiva diffusione di superfici touch negli interni delle auto moderne, ritenute meno intuitive e più pericolose rispetto ai pulsanti tradizionali. Volkswagen è stata tra le case automobilistiche che più hanno spinto su questa soluzione, inserendo i comandi tattili in numerosi modelli della sua gamma.

Negli ultimi tempi, però, il costruttore ha iniziato a fare marcia indietro, spinto proprio dai feedback negativi della clientela. Sugli ultimi modelli come la Tiguan e la Golf sono tornati i pulsanti fisici sul volante, mentre alcune versioni più sportive, come la Golf R, mantengono ancora i comandi tanto criticati. Tuttavia, Volkswagen ha confermato che i pulsanti tattili saranno progressivamente eliminati e che i futuri modelli, tra cui l’attesissima ID.2, adotteranno nuovamente comandi fisici più facili da usare e più sicuri durante la guida.