Volkswagen T-Roc 2026, le prime immagini: rivoluzione in arrivo per il SUV compatto

La nuova Volkswagen T-Roc, SUV compatto più venduto della casa tedesca, si prepara a fare il suo debutto in una veste completamente rinnovata. Ma prima ancora della presentazione ufficiale, attesa nelle prossime settimane, alcune immagini del modello sono trapelate online, rivelando in anticipo sia l’estetica esterna che gli interni della seconda generazione.

La “fuga di notizie” arriva da un media italiano, rilanciata dal forum CocheSpias, che ha mostrato le immagini definitive del nuovo T-Roc 2026. Ed è subito evidente che la nuova generazione segna un punto di svolta, non solo per il design ma anche per la strategia di Volkswagen, che ha deciso di elettrificare il suo bestseller in modo più deciso.

Volkswagen T-Roc 2026: ecco le prime foto della nuova generazione

La nuova Volkswagen T-Roc si allinea al linguaggio stilistico introdotto con la Tiguan di ultima generazione. Il frontale adotta linee più moderne e affilate, con fari ridisegnati collegati da una sottile striscia luminosa a LED e un logo VW retroilluminato che rafforza l’identità visiva del marchio. Il paraurti anteriore è stato rivisto, mentre la silhouette si mantiene dinamica, con una linea di cintura alta, barre al tetto e protezioni in plastica che accentuano l’anima crossover del modello. Anche per il posteriore ci sono novità, come i nuovi gruppi ottici più sottili e orizzontali, collegati da una fascia luminosa a LED che si fonde con il logo centrale, anch’esso retroilluminato.

Tante novità anche per l’abitacolo, dove debutta un nuovo volante, una strumentazione completamente digitale e, soprattutto, un grande display touch centrale che diventerà il fulcro dell’esperienza a bordo. Il sistema di infotainment di ultima generazione sarà più intuitivo, veloce e ricco di funzionalità connesse, confermando la volontà di Volkswagen di posizionarsi al vertice del segmento per tecnologia e comfort.

La vera rivoluzione, però, si nasconde sotto il cofano. Con la nuova T-Roc, Volkswagen abbraccia pienamente l’elettrificazione. Le foto trapelate mostrano chiaramente la sigla “eTSI” sulla coda del veicolo, segno dell’introduzione di motori mild hybrid (MHEV) a 48 volt, che garantiranno l’accesso all’etichetta ambientale ECO nei principali mercati europei.

La gamma comprenderà anche inedite varianti ibride plug-in (PHEV) e, per la prima volta, una versione full hybrid (HEV), con l’obiettivo di contrastare il dominio della Toyota nel segmento. Le motorizzazioni tradizionali non scompariranno del tutto, ma saranno ancora disponibili unità a benzina con cambio manuale o automatico, e non mancheranno le versioni con trazione integrale 4Motion.

La presentazione ufficiale è prevista per fine agosto, con una prima apparizione pubblica al Salone di Monaco 2025. Gli ordini saranno aperti entro la fine dell’anno, ma per vederlo su strada bisognerà attendere i primi mesi del 2026.