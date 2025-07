Volkswagen indietreggia mestamente nella guerra a tutto campo tra BYD e Tesla

La spietata guerra dei prezzi nel mercato cinese dei veicoli elettrici, guidata da colossi come BYD, Tesla e il nuovo player Xiaomi, sta erodendo drasticamente la presenza di Volkswagen, da sempre uno dei maggiori costruttori occidentali attivi in Cina.

Advertisement

Il gruppo tedesco, che un tempo dominava il mercato locale, si ritrova oggi in grande difficoltà, stretto nella morsa di una concorrenza agguerrita e tariffe ultra-competitive. Secondo quanto riferito da Ralf Brandstätter, dirigente del Gruppo Volkswagen, attualmente oltre 130 marchi si contendono la leadership nel comparto EV e PHEV. Una tale saturazione dell’offerta rende praticamente impossibile generare profitti, compromettendo ogni possibilità di reinvestire nel futuro.

Advertisement

La strategia “contenuta” di Volkswagen puntava a una ristrutturazione del portafoglio prodotti, con l’obiettivo di incrementare del 33% le vendite in Cina nel medio termine, sfruttando al massimo la capacità produttiva locale di 4 milioni di veicoli l’anno. Il piano include nuovi modelli elettrici basati sulla piattaforma CMP, a partire da auto più accessibili, come una vettura del brand Jetta a circa 15.000 euro, fino ad arrivare a modelli più premium previsti per il 2027 su piattaforma CSP.

Il contesto macroeconomico, tuttavia, è diventato estremamente ostile. Il rallentamento del settore immobiliare cinese, innescato dalla crisi di giganti come Evergrande, ha fatto precipitare i consumi e scatenato una corsa al ribasso dei prezzi, iniziata da Tesla a fine 2022. BYD ha raccolto i frutti e nel 2024 ha venduto 4,21 milioni di veicoli, mentre Volkswagen si è fermata a 2,93 milioni, ben lontana dal record pre-crisi del 2019. Nel frattempo, Xiaomi ha debuttato nel mercato EV con la sua berlina elettrica SU7, un’auto tecnologica e accessibile che sfida i design europei, pur attirando critiche per l’eccessiva somiglianza con alcune GT del Vecchio Continente.

Volkswagen ha dichiarato quindi come il 2025 rappresenti un anno di transizione, un momento chiave per ritrovare competitività senza partecipare alla corsa agli sconti. Il gruppo intende invece differenziarsi puntando su tecnologie avanzate, elettrificazione e software-defined vehicles, mantenendo ambizioni anche nei settori del ride hailing e della guida autonoma, dove altri costruttori hanno già fatto marcia indietro.